Babiš a Costa jednali o příštím unijním rozpočtu a energeticePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babiš a Costa jednali o příštím unijním rozpočtu a energetice
ČEZ Prodej zaznamenal od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšený zájem domácností o své dodávky...
Estonsko obdrželo první část financování z evropského obranného nástroje SAFE. Platba dosáhla 351,6 milionu...
Zadlužení obyvatel evidované v úvěrových registrech dosáhlo na konci prvního pololetí 2026 celkem 4,43...
Otevřete noviny a čtete: „Trhy jsou na vrcholu.“ „No tak teď teda není dobrá doba investovat, když je to na...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →