Máte ve spíži starý lis na brambory z ČSSR? Sběratelé po jednom typu pátrají a dají za něj i 200 Kč

Staré kovové náčiní, které roky leželo v šuplíku nebo zapadlo na půdě, dnes znovu shánějí lidé toužící po kousku minulosti. Mezi předměty, po kterých se na bazarech sahá čím dál častěji, se objevil i obyčejný lis na brambory z dob Československa. Většina majitelů ho bere jako veteš na vyhození, jenže právě jeden konkrétní typ dokáže překvapit.
Proč se staré kuchyňské železo vrací do kurzu
Zájem o vintage věci roste rok od roku. Poptávka po starém vybavení domácnosti dlouhodobě sílí a míst, kde se s ním dá obchodovat, od kamenných starožitnictví po online bazary, stále přibývá. Táhne to hlavně nostalgie a chuť mít doma něco opravdového.
Staré kusy do kuchyně lidé shánějí kvůli patině a vzpomínkám, které nové zboží z regálu nenabídne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nový kus z regálu koupíte kdekoliv a po pár letech ho bez lítosti vyhodíte. Starý kov má oproti tomu patinu, stopy provozu a kus historie za sebou. Komu navíc připomíná kuchyni rodičů nebo prarodičů, ten k němu má vztah, jaký sériové zboží nevzbudí. Přiživily to i sociální sítě, kde retro kousky frčí jako ozvláštnění jinak strohých interiérů.
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Ne každý starý lis na brambory má cenu. Rozdíl dělá provedení. Sběratele láká robustní tovární kus z litého kovu, tedy z litiny nebo silného hliníku, s pevnou perforovanou komorou a masivní pákou. Takový kousek vypadá dobře i jako dekorace na poličce.
Tenká lisovaná šťouchadla z plechu, která se prohnou při prvním pořádném zabrání, nikoho neosloví. Stejně tak nezaujmou novodobé napodobeniny bez jakékoli značky.
Cenu zvedá i původ. Na bazarech se totiž povaluje spousta lisů, které nepocházejí z Československa, ale třeba z německých pozůstalostí. Sběratel, který shání konkrétní tovární kus domácí výroby, si značky a původu všímá jako první.
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Tady je potřeba být upřímný. Běžný starý lis nebo šťouchadlo se na aukčních serverech prodává za desítky korun, nejčastěji mezi 50 a 100 korunami. Spousta kusů jde dokonce jen „za odvoz”, protože se jich majitel rád zbaví.
Zachovalý, funkční a žádaný kus se ale dostane výš. Za pěkný starý lis na brambory v původním stavu padne i 200 korun a u výjimečně zachovalého značkového provedení klidně o něco víc. Žádná zlatá horečka to není, na veteš mířící do sběru ale jde o slušnou částku. Pro srovnání, nový značkový lis z obchodu stojí i pětinásobek, takže poctivý dobový kus rozhodně nepatří do koše.
Chyba, kterou si cenu srazíte sami
Nejčastější omyl majitelů je snaha starý kov před prodejem „vylepšit”. Jenže když někdo litinu zbaví rzi až na holý povrch a přetře ji čerstvým lakem, hodnotu tím většinou pohřbí. Sběratelé stojí o původní stav a přirozenou patinu, protože právě ta odlišuje dobový originál od moderní kopie.
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Necitlivá renovace dokáže srazit hodnotu i o většinu. Stačí opatrně otřít prach a hrubou špínu a nechat kus tak, jak přežil desítky let. Hodnotu zvyšuje i kompletnost. Lis, který drží pohromadě a pořád funguje, má u sběratele mnohem větší šanci než rozviklaný kus s chybějícími díly.
Jak poznat, jestli máte ten pravý kus
Vezměte lis do ruky a projděte si pár věcí:
Zvažte ho v dlani. Těžký litý kov s pevnou konstrukcí je dobré znamení, tenký plech, který se dá promáčknout palcem, spíš ne. Podívejte se na typ. Sběratele zajímá hlavně pákový lis s perforovanou komorou, do níž se vařené brambory prolisují. Obyčejné ploché šťouchadlo takovou hodnotu nemá. Prohlédněte tělo i páku, jestli na nich není ražená značka nebo nápis výrobce. Kus domácí tovární výroby s čitelným označením je přesně to, po čem sběratel pátrá. Než lis vystavíte v aukci nebo inzerátu, vyfoťte ho zblízka z několika úhlů, aby vynikly detaily i případné ražení.
Jestli máte doma zrovna ten hledaný typ, může se z půdního nálezu stát malá odměna.
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Zdroje: https://homebydleni.cz/bydleni/design-interieru/proc-najednou-vsichni-chteji-stary-nabytek-vintage-nabizi-neco-co-novym-kusum-casto-chybi/, https://www.apetitonline.cz/retro-design-kuchyni-nevkus-nebo-prijemny-zavan-minulosti, https://www.bydlimekvalitne.cz/sektorka-perinak-umakart-pamatujete-retro-kousky-nabytku-z-doby-socialismu, https://www.blesk.cz/clanek/radce/844428/nevali-se-u-vas-na-chate-nebo-na-pude-za-starou-vahu-po-babicce-dostanete-i-3-tisice.html, https://aukro.cz/stary-lis-na-brambory-11971-6977627749