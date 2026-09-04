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Historie řecké zmrzliny sahá až k Hippokratovi: Tajemství léčby sněhem

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Jaká je historie dokonalé letní pochoutky - řecké zmrzliny? Jak se stala ústřední součástí řecké letní kultury?
Historie řecké zmrzliny sahá až k Hippokratovi: Tajemství léčby sněhem

Historie řecké zmrzliny sahá až k Hippokratovi: Tajemství léčby sněhem

Zdroj: Pajor Pawel / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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