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Hrůzná daň za oddanost bohu. Pět let si nesedl a nohy indického askety úplně zčernaly

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Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj obětoval vše posvátnému slibu. Aby se přiblížil hinduistickému bohu Šivovi, stojí na nohou už pět let v kuse.
Šiva - socha v Bangalore

Šiva - socha v Bangalore

Zdroj: FOTO:Deepak Gupta, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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