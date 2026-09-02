Bylo to jako Kobra 11 v Lukách, popsal hostinský, který sledoval policejní zásah

„Po poledni máme ještě zavřeno, většinou uklízíme. V pátek mi navíc vozí pivo, tak hlídám, aby si před sklep nikdo nestoupnul,“ začíná hostinský Hynek Krčál popis běžného dne v oblíbené hospodě. „Najednou tady zastavilo černé auto, vylezli z něj dva borci, jeden pořád chodil tam a zpátky, telefonoval, tak jsme si řekli, že je ještě čas, necháme je být a třeba odjedou,“ pokračuje.
V hospodě vůbec netušili, že jde o kurýra, který si přijel pro stovky tisíc od oběti internetového podvodu. Dál se věnovali úklidu, po hodině se ale strhla venku pořádná mela. „Slyšeli jsme hrozný řev, my jsme se lekli a nevěděli, co se děje. Podívali jsme se z okna, jeden borec ležel na zemi, na něm tři policajti, vedle byl další, taky už zakleknutý. Říkali jsme si, co se to děje, jestli nás přijeli vykrást, nebo co,“ směje se sympatický hostinský.
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Přes okno udělal pár fotek, na mobil fotili i kolemjedoucí řidiči, kteří zastavovali a fotky mu pak posílali. „Zažili jsme tu výtržnictví, nějaké rozbité nosy, párkrát hospodu vykradli, ale takový zásah, to jsem viděl poprvé. Byla to taková Kobra 11 v Lukách,“ zmiňuje Krčál kultovní seriál, kde hráli zásadní roli automobilové honičky. To v Lukách nehrozilo, dva policejní vozy v civilním provedení rychle zablokovaly auto, se kterým podezřelí muži přijeli.
„Někteří byli na nervy, kdo koho zavraždil.“
Hynek Krčál se po chvíli odvážil vyjít ven, hned musel předložit doklady. „Já se ptal, co se děje, řekli jen, že jde o policejní akci a všechno bude v pořádku. Tak říkám, že mně za chvíli přijede pivo, a já bych potřeboval to auto přeparkovat,“ popisuje. Policisté ale dál na místě zasahovali snad hodinu a i po jejich odjezdu zůstalo černé auto na místě. Pivo se tak muselo skládat trochu komplikovaně, navíc opatrně, aby zaparkované auto nepřišlo k šrámům.
Do hospody se odpoledne začali scházet místní, které zajímalo, co se dělo. „Někteří byli na nervy, kdo koho zavraždil. Tady okolo jsou domky, sousedi klepali na okno, co se děje,“ popisuje hostinský první hodiny po zásahu. A doprostřed živých hovorů přišli v deset hodin večer čtyři cizinci. Ptali se po svém bratrovi a klíčcích od auta. „Já jsem jim řekl, že nemám ani jejich bratra, ani klíče, musí do Jihlavy na policii. Oni nebyli místní, ani nevěděli, kde je Jihlava,“ popisuje Krčál s tím, že ráno už bylo auto pryč.
Historie více než sto let
Hospoda U Kuřítků zůstává přitom místem, kde se schází místní štamgasti a i po sto letech své existenci to tam žije. „Vesnické hospody hodně zavírají, kultura se mění, lidé se baví jinak a nemají čas si zajít do hospody, ale tady se to drží, máme tu štamgasty, v sále děláme akce,“ popisuje hostinský.
Je perličkou, že vyhlášená loucká restaurace Kolnička má na Google průměrné hodnocení 4,8, ale U Kuřítků 4,9. „To nás samozřejmě těší, ale je to trošku jiný koncept. Sem chodí hlavně místní, máme klasická jídla, pivko, panuje rodinná atmosféra, všichni se tu znají, Kolnička je pro cyklisty, láká takovou lepší gastronomií,“ popisuje Hynek Krčál s tím, že známou restauraci nevnímají jako svou konkurenci. Oba podniky si své návštěvníky zkrátka najdou.