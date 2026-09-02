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Andrej Babiš slaví 72 a Monika nechyběla po jeho boku. Rozešli se, nebydlí spolu, ale dál vystupují jako manželé

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Andrej Babiš slaví 72. narozeniny. Slavnostní večer strávil po boku manželky Moniky. Způsob oslavy napověděl mnoho o jejich současném soužití.
Andrej Babiš a Emmanuel Macron

Andrej Babiš a Emmanuel Macron

Zdroj: FOTO:Stenbocki maja, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
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