Andrej Babiš slaví 72 a Monika nechyběla po jeho boku. Rozešli se, nebydlí spolu, ale dál vystupují jako manželé

Andrej Babiš a Emmanuel Macron, FOTO: Stenbocki maja, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Andrej Babiš a Emmanuel Macron, FOTO: Stenbocki maja, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Andrej Babiš a Emmanuel Macron, FOTO: Stenbocki maja, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Andrej Babiš a Emmanuel Macron, FOTO: Stenbocki maja, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Andrej Babiš a Emmanuel Macron, FOTO: Stenbocki maja, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Premiér Andrej Babiš ve středu slaví dvaasedmdesáté narozeniny. Předvečer svého slavnostního dne strávil ve společnosti manželky Moniky na zahajovacím koncertě České filharmonie. Dvojice tak potvrdila svá dřívější slova o tom, že rodina u nich zůstává na prvním místě. Slavnostní večer ve společnosti klasické hudby
Do pražského Rudolfina dorazil předseda vlády v elegantním smokingu s černým motýlkem. Monika Babišová pro tuto výjimečnou událost zvolila pastelově žluté šaty doplněné decentními zlatými náušnicemi.
Na sociálních sítích sdíleli společné fotografie ze slavnostního příchodu s obrovskou kyticí.
„Byl to krásný večer a fantastický zážitek jako vždy,“ informoval Babiš své příznivce na . sociálních sítích
Na hudebním programu figurovala díla Dmitrije Šostakoviče a Antonína Dvořáka pod vedením dirigenta Semjona Byčkova. Na jiné nedávné společenské akci spojené s výročím vietnamské státnosti dělala premiérovi doprovod pro změnu dcera Vivien.
Svatba na farmě a pevné rodinné vazby
Manželé se seznámili v roce 1992 v podniku Lovochemie v Lovosicích. Své ano si řekli po pětadvaceti letech vztahu koncem července 2017 pod altánkem uprostřed rybníka na farmě Čapí hnízdo. Nevěsta tehdy oblékla bílé šaty se závojem od zahraniční návrhářky a vlasy jí zdobila čelenka s diamanty.
Během oslavy za účasti dvou set hostů společně zasadili strom symbolizující jejich lásku. Z vnitřní strany snubních prstenů si nechali vyrýt datum obřadu a vzájemné iniciály. Před dvěma lety manželé veřejnost překvapili oznámením o rozchodu. Po třech dekádách společného života tehdy vydali prohlášení o rozdělení osobních cest s důrazem na zachování rodinné harmonie.
Každodenní kontakt a péče o společné děti
Odloučení ovšem neznamenalo definitivní tečku za jejich vztahem.
„Rozvod neplánujeme,“ upřesnil Babiš později aktuální rodinné situaci. V současnosti sice nebydlí ve stejné domácnosti, udržují ale každodenní kontakt a mají vytvořenou rodinnou komunikační skupinu.
Děti Frederik a
pro ně představují absolutní prioritu. Monika Babišová se nyní naplno věnuje vlastnímu podnikání a podle slov svého muže z něj má velkou radost. Vivien Minimalistický domov a rychlá chůze pro zdraví
Základnu má Babiš vybudovanou v Průhonicích u Prahy. Prostornému obývacímu pokoji jeho rezidence dominuje masivní schodiště se skleněným zábradlím a nepřehlédnutelný lustr poskládaný z desítek kovových prvků. Přímo pod schody visí velký obraz s anglickým nápisem We love dad. Toto dojemné umělecké dílo doplňují otisky rukou jeho dětí.
Právě u kožených sedaček a velkého stolu s šachovnicí občas pořádá víkendová pracovní setkání s kolegy z vlády. V okolí bydliště tráví spoustu volného času aktivně. Své příznivce nedávno prostřednictvím sociálních sítí vyzval k pravidelnému pohybu a doporučil jim rychlou chůzi v délce alespoň dvaceti až třiceti minut.
Sám se ve sportovním oblečení se sluchátky pravidelně vydává na svižné procházky průhonickým parkem. Do rozvoje samotné obce dlouhodobě investuje. Postupně zde zrekonstruoval sokolovnu s fitness centrem, vybudoval restauraci Paloma, otevřel čerpací stanici s bistrem a angažuje se ve výstavbě nových domů.
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