Emma Smetana zkritizovala, jak české matky oblékají děti. Pak rýpla i do českých žen a přirovnala je k BěloruskámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Emma Smetana zkritizovala, jak české matky oblékají děti. Pak rýpla i do českých žen a přirovnala je k Běloruskám
Jiřímu Ployharovi je padesát, jeho přítelkyni Lauře dvaadvacet. Herec poprvé otevřeně mluví o tom, že chce...
Eva Feuereislová zveřejnila v srpnu 2026 starý záznam, na němž má být Karlos Vémola u stolu s bílým...
Premiérový díl obnovené show Ano, šéfe! na Primě provázelo přiznání provozovatelky: část kuchyňského týmu...
Vnučka legendární zpěvačky pracuje jako asistentka pedagoga, občas zpívá v Heidibandu a po nocích míří za...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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