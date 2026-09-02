iQLANDIA chystá nové laboratoře a modernizaci auditoria, do 11. září je zavřená

Projekt „Modernizace laboratoří a auditoria v iQLANDII“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a po několika letech příprav se přesouvá do realizační fáze. Proměnou projde současná expozice TULaborka, ze které vzniknou dvě nové laboratoře, i vedlejší auditorium.
„Modernizujeme prostory, ve kterých každoročně vzděláváme tisíce žáků základních a středních škol. Nové laboratoře a auditorium nám umožní posunout výuku zase o kus dál. Dočasné omezení provozu je nezbytným krokem k dlouhodobému zkvalitnění vzdělávacích programů iQLANDIE,“ říká V áclav Dostál, ředitel iQLANDIE.
„Cílem je vytvořit moderní a funkční vzdělávací zázemí odpovídající současným technologiím a potřebám škol,“ vysvětluje Ondřej Votruba, projektový manažer iQLANDIE. Nové laboratoře a moderní auditorium
Výraznou proměnou projde především současná expozice TULaborka.
„Po rekonstrukci se z ní stanou dvě velké samostatné laboratoře – biologická a chemická. Modernizované prostory přispějí ke zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů pro základní a střední školy a zároveň umožní rozšířit jejich nabídku i kapacitu. Každá z laboratoří bude mít kapacitu až 32 žáků, což znamená, že se do laboratorních programů zapojí celá třída současně. To školám zjednoduší organizaci návštěvy a zpřístupní programy většímu počtu žáků,“ říká za iQLANDII Content & media specialista Andrea Lampová.
Modernizované zázemí zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj nových experimentálních aktivit a specializovaných workshopů. Veškeré programy přitom zůstanou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.
Auditorium bude kompletně přestavěno.
„Díky novému stupňovitému hledišti se jeho základní kapacita zvýší z přibližně 60 na 95 míst. Součástí modernizace bude také nové audiovizuální vybavení. Instalováno bude full-range ozvučení, dvojice projektorů, scénické osvětlení a otočné kamery umožňující streaming. Vznikne tak moderní multimediální prostor vhodný pro živé experimenty, vědecké přednášky i online přenosy,“ doplňuje Lampová.
Vizualizace budoucí podoby auditoria. Odstávka se letos spojí se stavebními pracemi
Každoroční týdenní technická odstávka iQLANDIE se letos prodlouží a spojí se s nejnáročnějšími stavebními pracemi. Centrum je proto do pátku 11. září kompletně uzavřeno.
„V sobotu 12. září 2026 se iQLANDIA znovu otevře návštěvníkům, pouze bez rekonstruovaného auditoria a prostoru původní TULaborky. Nové laboratoře a modernizované auditorium se návštěvníkům a školám naplno představí v lednu 2027,“ říká. Do té doby budou dokončené prostory postupně zpřístupňovány návštěvníkům. Toto období iQLANDIA využije k ověření jejich fungování v reálném provozu. Program pokračuje, jen se přesouvá
Po zářijovém znovuotevření bude iQLANDIA fungovat v téměř běžném režimu. Oblíbená Science show se dočasně přesune do expozice MatematikUm ve 3. patře, vybrané exponáty z původní TULaborky najdou nové místo v dalších částech budovy a nabídku doplní posílený doprovodný program. Návštěvníci se tak mohou těšit na Dusíkovou show, Virtuální realitu a robotického psa HafiQa.
„Chceme, aby návštěvníci rekonstrukci vnímali především jako krok k modernější iQLANDII. Po znovuotevření 12. září bude naprostá většina centra fungovat standardně a návštěvníci se mohou těšit na plnohodnotný program i během rekonstrukce,“ ujišťuje Václav Dostál.
Laboratorní programy pro školy budou pokračovat i během rekonstrukce, pouze se dočasně přesunou do jiných prostor.
„Část z nich se uskuteční v iQLANDII, část se přesune do sousedního iQPARKU. Novinky nabídne také iQFABLAB, kde jsou připraveny další dva programy pro školy: Vlastní design bloku a Od součástky k lampičce. Druhý z nich kombinuje pájení součástek a práci se dřevem. Výsledkem je vlastní designová lampička, která při svícení mění barvy,“ vysvětluje Lampová.
Další novinky pro školy i veřejnost iQLANDIA představí spolu s otevřením zrekonstruovaných laboratoří a auditoria.