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iQLANDIA chystá nové laboratoře a modernizaci auditoria, do 11. září je zavřená

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Moderní laboratoře, nové zázemí pro Science show a auditorium se stupňovitým hledištěm. To jsou změny, které čekají iQLANDII v Liberci. Modernizace vzdělávacích prostor přinese lepší podmínky školám, lektorům i návštěvníkům. Práce ale přinesou určitá omezení, včetně krátkého uzavření centra. Stavební práce však iQLANDIA spojila s pravidelnou technickou odstávkou centra, uzavřena tak bude jen do 11. září. Znovu se pak návštěvníkům otevře o den později, v sobotu 12. září.
iQLANDIA chystá nové laboratoře a modernizaci auditoria, do 11. září je zavřená

iQLANDIA chystá nové laboratoře a modernizaci auditoria, do 11. září je zavřená

Zdroj: iQLANDIA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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