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Aleš Rozehnal: Jaká média jsou alternativní? Politici chtějí ta, která nekoušou

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KOMENTÁŘ. Ministr zahraničních věcí a šéf Motoristů Petr Macinka s oblibou pracuje s pojmy „alternativní médium“ a „konspirační blog“. Nedávno takto označil Deník N, když nevpustil novinářku Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci. Jeho kolega z vládní koalice Tomio Okamura zase tvrdí, že „mainstreamová média lžou, manipulují a překrucují“. Představitelé současné parlamentní většiny by si tedy
profimedia-1111995309

profimedia-1111995309

Zdroj: Petr Macinka. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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