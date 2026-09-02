Radnice couvá. Na dvou místech v Olomouci bude parkování mimo špičku dál zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Radnice couvá. Na dvou místech v Olomouci bude parkování mimo špičku dál zdarma
Soupravu se dřevem nezvládl v lese u Malého Vrbna na Šumpersku řidič a mnohatunový náklad převrátil do...
Rekordní výtěžek zaznamenal čtvrtý ročník závodu Běhej s IZS v Šumperku. Výtěžek charitativní akce jde na...
Olomoucká radnice chce dostat více zeleně do okrajových částí města, dočkají se především Černovír,...
Nebojte se špatných známek, když budete mít jenom úspěchy, přestanete se snažit, řekl dnes prezident Petr...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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