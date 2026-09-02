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Radnice couvá. Na dvou místech v Olomouci bude parkování mimo špičku dál zdarma

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Parkovací politiku v Olomouci provází zmatky. Nedávno schválená pravidla, která počítala s placeným stáním v centru v noci a o víkendech, už neplatí. Radní města nyní rozhodli, že na dvou místech bude parkování dál zdarma.
Radnice couvá. Na dvou místech v Olomouci bude parkování mimo špičku dál zdarma

Radnice couvá. Na dvou místech v Olomouci bude parkování mimo špičku dál zdarma

Zdroj: Město Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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