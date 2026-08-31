Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vláda Andreje Babiše představila návrh státního rozpočtu na příští rok a opozice jej vzápětí rozcupovala.
Miroslav Kalousek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Miroslav Kalousek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Zdroj: inregion.cz
Reklama
Další články z Inregion.cz
Babišův slovní průvan začal na Těšínsku. Cestou nabral milenku ODS a na pomoc přispěchaly Kampeličky
Babišův slovní průvan začal na Těšínsku. Cestou nabral milenku ODS a na pomoc přispěchaly Kampeličky
Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice
Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice

Vláda Andreje Babiše představila návrh státního rozpočtu na příští rok a opozice jej vzápětí…

Babiš vytáhl Kalouska, zachránil vnoučata a Schillerová porodila penzijko. Blahobyt je tu, jen média o něm mlčí
Babiš vytáhl Kalouska, zachránil vnoučata a Schillerová porodila penzijko. Blahobyt je tu, jen média o něm mlčí

Andrej Babiš opět usedl před kameru, aby občanům vysvětlil, jak skvěle se jim pod…

Turkovy excesy? Drby, rozhodla Sovová. Socialismus vyhnala z Airbnb a přivezla MHD zdarma, Scheinherr našel pokoje seniorů
Turkovy excesy? Drby, rozhodla Sovová. Socialismus vyhnala z Airbnb a přivezla MHD zdarma, Scheinherr našel pokoje seniorů

Pražští kandidáti tentokrát předvedli, jak snadno se dá socialismus porazit jeho správným použitím.

Fiala u Moravce: Nutella byla přešlap, Spolu jsme měli posílit. Samostatné ODS nevěří
Fiala u Moravce: Nutella byla přešlap, Spolu jsme měli posílit. Samostatné ODS nevěří

Petr Fiala se po necelém roce od voleb vrátil k období, které jej vyneslo…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.