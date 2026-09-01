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Rekordních 30 miliard. Ale co se skutečně změní?

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Poslední prázdninový den se Ministerstvo financí pochlubilo rekordním objemem finančních prostředků na sociální služby.
Peníze v České republice, ilustrační snímek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Peníze v České republice, ilustrační snímek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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