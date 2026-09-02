Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Loučení v nejlepším: Štefan Margita bilancuje kariéru, život i vzpomínky na Hanu Zagorovou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden výjimečný rok, jeden výjimečný umělec. Dokumentární film Štefan Margita – Čas přítomnosti odhalí divákům mimořádné období v životě světově uznávaného operního pěvce plné významných profesních okamžiků a jedinečných setkání.
Štefan Margita

Štefan Margita

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
„Víš, kdo se dívá?“ Herečka Johana Nováčková známá ze Survivoru svádí ženatého otce
„Víš, kdo se dívá?“ Herečka Johana Nováčková známá ze Survivoru svádí ženatého otce
Jeden z posledních žijících původních Cimrmanů: Syn ukázal dojemný snímek Miloňe Čepelky
Jeden z posledních žijících původních Cimrmanů: Syn ukázal dojemný snímek Miloňe Čepelky

Miloň Čepelka (89) oslavil poslední prázdninový den jmeniny. Při této příležitosti se jeho syn Jan podělil...

Hvězdně obsazený Infiltrátor na Nova Cinema: Cranstona namluvil Beneš, jeho ženu Zlata Adamovská
Hvězdně obsazený Infiltrátor na Nova Cinema: Cranstona namluvil Beneš, jeho ženu Zlata Adamovská

Napínavé kriminální drama Infiltrátor uvede Nova Cinema v televizní premiéře ve čtvrtek 3. září 2026 ve...

Minulost je zapomenuta: Jana Adamcová odhalila zvláštní formu intimity s vážně nemocným Adamcem
Minulost je zapomenuta: Jana Adamcová odhalila zvláštní formu intimity s vážně nemocným Adamcem

Jana Adamcová (54) je manželka známého režiséra Jiřího Adamce (78). V jednu chvíli to vypadalo, že dojde k...

Taťána Kuchařová po svatbě nepřestává překvapovat: S manželem si pořídila hnízdečko lásky za miliony
Taťána Kuchařová po svatbě nepřestává překvapovat: S manželem si pořídila hnízdečko lásky za miliony

Taťána Kuchařová (38)Havlíčk to vzala skutečně hopem. Nejdříve všechny dostala zprávou o tom, že si v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.