Výbuch nádrže s glycerolem v Otrokovicích evakuoval desítky lidí

Reklama
1 min
Výbuch nádrže s glycerolem v Otrokovicích evakuoval desítky lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích na Zlínsku vybuchla ve středu ráno velká průmyslová nádrž s glycerolem a následně vzplanula. Víko nádrže se při…
HQE06x6XkAAQbTb
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
EiCrypto, nejlepší česká platforma pro cloudovou těžbu v roce 2026, pomáhá držitelům BTC a ETH vydělávat 3 200 dolarů denně
S rozvojem digitální ekonomiky po celém světě se kryptoměny přesouvají od okrajových investic k běžné...
Kilogram kokainu a 2,2 milionu korun. Plzeňský dealer se vrátil ke starému řemeslu pár měsíců po propuštění
Plzeňští kriminalisté zasáhli v polovině července v rámci protidrogové akce nazvané Plod a zadrželi...
Desetiletý chlapec zmizel z pražského muzea MHD
Pražští kriminalisté ve středu vyhlásili pátrání po desetiletém chlapci, který se dopoledne ztratil z Muzea...
Za prodej smrtelně nebezpečného kanabinoidu dostala žena jen pokutu 27 tisíc. Advokát mluví o selhání justice
Žena, která v obchodě se smíšeným zbožím v Nejdku na Karlovarsku prodávala produkty obsahující syntetický...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce
- Na malého chlapečka spadla na Šumavě vjezdová vrata, letěl pro něj vrtulník
- Noční bouřka zasáhla Liberecký kraj, hasiči vyjížděli téměř osmdesátkrát
- Řidič se po dechové zkoušce snažil policisty uplatit. Nabídl jim 50 tisíc korun
Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport
Trade-off
dnes, 10:40
2 min
UFC Sacramento: kompletní karta, český čas a kde sledovat přenos
MMAMAG.cz
dnes, 10:37
2 min
Záchranáři ve středu pomáhali zraněným cyklistům. Do akce musel i vrtulník
Ostravská Drbna
dnes, 10:34
1 min
Prodal vilu a teď squattuje přes ulici. Přístřešek pro auta proměnil v provizorní bydlení
Budějcká Drbna
dnes, 10:32
4 min
Vědci zkoumali 1700 párů. O tom, zda vydrží vztah, rozhoduje nenápadná, nečekaná věc
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
Reklama
Prezident chce na obranu příští rok víc než dvě procenta HDP
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:28
Radanu Labajovou nařkl z užívání návykových látek: Chtěla jsem mu jít počůrat hlavu!
Aplausin.cz
dnes, 10:27
2 min
Tibetský elixír dlouhověkosti vychází z tisíc let starého receptu. Jeho omlazující a protizánětlivé účinky může ocenit každý
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:27
3 min
„Byl jsem připraven zemřít.“ Kennedyho syn bojoval na Ukrajině, teď po něm jde Rusko
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:24
Dramatické záběry z českých hor. Fotopast zachytila setkání s predátorem, kterého spatří málokdo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:24
Reklama
Komplikace na silnicích v Jihlavě: Uzavírka v Brněnské i v Žižkově se prodlouží
Jihlavská Drbna
dnes, 10:23
1 min
Procházka možná nakonec dostane titulovou šanci. Ve hře je duel s Costou
MMAMAG.cz
dnes, 10:20
1 min
Obchody vás tlačí do akcí, i když nemusíte ušetřit: bývalá prodavačka popsala hru se slevami v regálech
adbz.cz
dnes, 10:16
2 min
Fazil sliboval, že Brita zničí. Místo smlouvy s UFC přišlo tvrdé KO
MMAMAG.cz
dnes, 10:15
1 min
Tornáda a vedra zasáhla Německo. Horko si letos vyžádalo tisíce životů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:14
Reklama
Plavecký šampion Knedla jel se Stříteským sto padesát lesem. Bylo to brutální, přiznal zlatý znakař
SportyŽivě
dnes, 10:11
3 min
Senioři, pozor: Tento investor vám chce vzít volební práva. Je to jen návrh, brání se
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:10
4 min
Po prohře soupeři vykloubil čelist. Pak boxer zabil novináře, který mu pomáhal
MMAMAG.cz
dnes, 10:08
2 min
Bejlek vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou. Dvakrát v zápase ztrácela a dvakrát dokázala vývoj otočit
SportyŽivě
dnes, 10:05
3 min
Kinobox Daily: Zpátky v akci. Stallone se žene za pomstou v oldschoolově laděné akční podívané
Kinobox.cz
dnes, 10:05
2 min
Reklama
Litvínov po záchraně sází na podpis léta. Hübl vidí u Kämpfa a Kašových nejlepší formaci v lize, pro Chomutov získal Baránka
SportyŽivě
dnes, 10:03
4 min
Tři pneumatiky stačí aneb Kvíz k VC Nizozemska
SvětFormule.cz
dnes, 10:03
2 min
Vláda rozhodla, na šesti místech v kraji mohou vyrůst desítky obřích větrníků
Plzeňská Drbna
dnes, 10:02
2 min
Neexistovala domácnost, ve které by dříve nebyl. Dnes po ní touží sběratelé. Pod 3 000 Kč ji neprodávejte
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Koupání v přírodě může být rizikové. Hygienici nedoporučují Nové mlýny ani Prygl
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Reklama
Sport ho opustil už dávno. Khabib upřímně reagoval na konec veterána Barbozy v UFC
MMAMAG.cz
dnes, 09:59
1 min
Řepka: Věděl jsem, že nároďák na MS nedopadne. Jurásek? Slávista, který se vydal správným směrem
SportyŽivě
dnes, 09:58
3 min
Přívalový déšť i kroupy. Po nočních bouřkách přijdou další, zní výstraha ČHMÚ
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:56
Primátor Karviné Wolf se vyhnul trestu vystoupením z FAČR. Hrozila mu pokuta tři miliony a zákaz činnosti na 12 let
SportyŽivě
dnes, 09:51
4 min
„Každý ministr se učí, někomu to trvá déle.“ Odborářský boss si rýpnul do Juchelky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:50
Reklama
Nečekaná proměna Pavly Tomicové: Po 30 letech shodila hřívu a fanoušci jsou v šoku
Kapitalio
dnes, 09:49
2 min
Dopravní podnik dostal pokutu 800 tisíc za podmínky pro výběr ostrahy
Pražská Drbna
dnes, 09:49
2 min
Už nikdy na sociální sítě nedávejte fotky z dovolené. Podvodníci vám pošlou SMS „z banky“ a vy jim snadno uvěříte
Mobify.cz
dnes, 09:46
5 min
Uzená žebra po domácku: Jednoduché pečení, výrazná chuť a minimum práce
Cooky.cz
dnes, 09:45
4 min
Sedm kilometrů pod mořem našli hřbitov velryb. Některé ostatky tam leží miliony let
Kód Enigma
dnes, 09:43
4 min
Reklama
Návrat, který může změnit vztahy v královské rodině: Harry a Meghan míří zpět do Británie
Žena.cz
dnes, 09:39
Bohatou zásobu česneku na celý rok ovlivní správná doba výsadby. Rozhodování není snadné a za 5 minut bude 12
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:36
2 min
Investor Brůna: Teď věřím stavebním pozemkům. Nekupuji metry, ale budoucnost obce
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
4 min
Kouzelná prsa, co zmizí, když si lehnu. Jitka Boho zveřejnila fotky, které modelky běžně mažou
VIPživot.cz
dnes, 09:23
3 min
Macecha jí řekla, ať se vzdá dědictví po vlastním otci. Olina odmítla a navrhla jí prodat byt i zahradu
DámskýDeník.cz
dnes, 09:22
3 min
Reklama
Reklama
Důchodci se bouří. Známý investor navrhnul radikálně omezit jejich práva
Denisa Pfauserová se ukázala bez podprsenky: Sahám si na ně!
Pavla Tomicová prošla výraznou proměnou: Herečka se ostříhala na kluka a vypadá úplně jinak
Ulehli ke spánku a už se nikdy neprobudili. Ráno bylo 1746 lidí po smrti, nikdo tehdy netušil proč
Podivuhodný příběh Blanche Dumas: jak se asi žilo ženě se třemi nohama a dvěma vaginami?
Reklama
Reklama