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Víte, jak dlouho vařit houby? Možná budete překvapeni

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Hlavní část houbové sezony je tady. Mnozí z nás už vyráží do lesů, aby si odtud odnesli kvalitní úlovky. To se nám samozřejmě podaří, a tak vystává jediná otázka. Jak houby uchovat? Možností je vcelku hodně. Klasiku představuje zejména sušení hub, nicméně volit lze i zamražení, případně není problém houby zavařit. Poměrně důležité je ale jejich dušení. Houby se prostě musí v každém případě povařit. Jak dlouho by to ale mělo trvat? Na to se zaměříme v následujících řádcích.
Klouzek kravský při zavařování hub

Klouzek kravský při zavařování hub

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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