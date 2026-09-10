Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Poslední rajčata na keři: Kdy je ještě nechat a kdy už sklízet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec léta neznamená automaticky, že už je po sklizni rajčat. Na keřích často zůstávají zelené plody, které mají ještě šanci dozrát. Zároveň ale přichází období chladnějších nocí, deště a první teplotní výkyvy, které mohou úrodu rychle poškodit. Správný okamžik sklizně proto může rozhodnout o tom, kolik rajčat ještě stihnete využít.
rajče

rajče

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Řez ovocných stromů v září: Co ještě můžete bezpečně stříhat
Řez ovocných stromů v září: Co ještě můžete bezpečně stříhat
Víte, jak dlouho vařit houby? Možná budete překvapeni
Víte, jak dlouho vařit houby? Možná budete překvapeni

Hlavní část houbové sezony je tady. Mnozí z nás už vyráží do lesů, aby si odtud odnesli kvalitní úlovky. To...

Vřesy už nevyschnou. Stačí přidat do truhlíků běžný odpad
Vřesy už nevyschnou. Stačí přidat do truhlíků běžný odpad

Milujete vřesy a už si je vysazujete do truhlíků? Není se čemu divit. Tyto rostliny jsou opravdu nenáročné...

Pračka jako ze škatulky: Jak se zbavit zatuchlého zápachu pomocí věcí, co máte v kuchyni
Pračka jako ze škatulky: Jak se zbavit zatuchlého zápachu pomocí věcí, co máte v kuchyni

Pračka jako ze škatulky: Jak se zbavit zatuchlého zápachu pomocí věcí, co máte v kuchyni. Pračka je v každé...

První chlad není první mráz. Pozor na zásadní rozdíl
První chlad není první mráz. Pozor na zásadní rozdíl

S příchodem podzimu začínáme sledovat noční teploty. Jakmile se předpověď přiblíží k několika stupňům nad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.