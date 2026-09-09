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Řez ovocných stromů v září: Co ještě můžete bezpečně stříhat

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Dennívýzva
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Pokud máte na své zahradě ovocné stromy, měli byste se jim pravidelně věnovat. S řezem ovocných stromů to nemusí být úplně jednoduché, protože ne všechny řežete ve stejnou chvíli. Tak například peckoviny by to v tuto chvíli měli mít již za sebou. Třešně, višně, meruňky či broskvoně stříháme hned po sklizni, což je obvykle v průběhu léta. U těchto stromů odstraňujte především suché, nemocné, poškozené nebo křížící se větve. Pokud jste neměli čas v průběhu léta, můžete se do toho pustit ještě nyní – ale s ohledem na počasí. Když ale strom potřebuje výraznější omlazení, nechte to už raději na příští rok, polovina září už je na tyto jemné stromky pozdě.
Ovocné stromy - řez

Ovocné stromy - řez

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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