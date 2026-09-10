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Pivní past na slimáky: kvasnice v levném pivu je přitáhnou dřív, než dojdou k salátu

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Pivní past na slimáky: kvasnice v levném pivu je přitáhnou dřív, než dojdou k salátu. Když se po dešti po záhonu táhnou stříbrné stopy, slimáci už měli noční směnu. Patří mezi plže, tělo mají měkké a bez spirálovité ulity, jaké nosí šneci. Čtyři tykadla na hlavě jim stačí k životu: delší pár hledí, kratší čichá a ochutnává. Podle toho najdou list i úkryt. V ekosystému rozkládají tlející hmotu a vrací živiny do půdy. Na salátu, hostě a mladých sazenicích po nich ale rychle zůstane jen škoda. Právě tehdy se hodí pivní past.
Slimák

Slimák

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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