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Bylinky v září: Jak je připravit na zimu bez zbytečné dřiny!

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I když vaše bylinky pravděpodobně ještě poskytují svou vůni a chuť spoustě pokrmů, které vaříte, chladnější noci už přicházejí. A to je čas, kdy byste měli začít myslet na to, jak se o své bylinky postarat, abyste si je v příštím roce opět užili. Nejprve si rozmyslete, které druhy skutečně zvládnou českou zimu venku a které budou potřebovat přestěhovat.
bylina

bylina

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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