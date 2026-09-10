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Bylinky v září: Jak je připravit na zimu bez zbytečné dřiny!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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I když vaše bylinky pravděpodobně ještě poskytují svou vůni a chuť spoustě pokrmů, které vaříte, chladnější noci už přicházejí. A to je čas, kdy byste měli začít myslet na to, jak se o své bylinky postarat, abyste si je v příštím roce opět užili. Nejprve si rozmyslete, které druhy skutečně zvládnou českou zimu venku a které budou potřebovat přestěhovat.
bylina
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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