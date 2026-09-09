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Vřesy už nevyschnou. Stačí přidat do truhlíků běžný odpad

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Milujete vřesy a už si je vysazujete do truhlíků? Není se čemu divit. Tyto rostliny jsou opravdu nenáročné a člověk se jim rád věnuje. Přesto máme často strach, že nám v průběhu podzimu a především s příchodem mrazíků vyschnou. Mnohdy se to stává, nicméně už naše babičky věděly, že přidáním jedné jediné ingredience, která slouží často jako odpad, se toto riziko může zmírnit na minimum. Než o něm napíšeme více, podíváme se i na několik zásad správného pěstování vřesů.
Vřesy

Vřesy

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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