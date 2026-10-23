Víčko není činka. Než přidáte sílu, zkuste gumičku

Gumička kolem víčka sklenice může usnadnit otevření, když po kovu klouže ruka. Musí ale sedět na obvodu a nesjíždět. Rozdíl mezi prokluzujícím úchopem a pevným uzávěrem napoví, jestli má smysl gumičku upravit, nebo zvolit jinou pomůcku.
Sklenice okurek stojí na lince, víčko se nehne a dlaň po něm ujíždí. Přes utěrku to nemusí být o moc lepší. Než začnete svírat ještě silněji, všimněte si, co se vlastně pohybuje. Jestli ruka cestuje po obvodu víčka, má cenu nejprve zlepšit úchop.
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Obyčejnou gumičku doporučuje i bostonské
Museum of Science v návodu k otevírání sklenic. Využívá tření: prsty mají na gumě lepší oporu než na klouzajícím kovu. Gumička přitom patří kolem bočního obvodu víčka, kde ho při otáčení držíte.
Prakticky to znamená dva spoje, které musí držet současně: ruka s gumičkou a gumička s víčkem. Když ujede kterýkoli z nich, pohyb ruky se nepřenese celý na uzávěr. Z toho plyne užitečné rozlišení: nasazená gumička ještě není funkční úchop. Rozhoduje, zda při pokusu zůstává na místě.
Gumička musí obvod víčka pevně obepnout. Příliš velká může při otáčení sklouznout. Fructibus / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Jak nasadit gumičku, aby z víčka nesjížděla
Ruce, vnější povrch sklenice i víčko nejprve osušte. Vyberte gumičku, která obvod pevně obepne. Navlékněte ji na bok víčka, sklenici přidržte druhou rukou a zkuste uzávěrem plynule otočit běžným směrem pro povolení. Prsty mají zabírat přes gumičku.
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Spotřebitelská organizace Which? při zkoušce z roku 2022 zjistila, že tento postup může fungovat, ale správná velikost gumičky je podstatná. Příliš velká snadno sklouzne z víčka. Lze ji obtočit vícekrát, aby se přizpůsobila obvodu, jenže právě nasazování může být zdlouhavé. Ani v této zkoušce nebyla gumička bezpracným řešením pro každého.
Pokud má sklenice ozdobný látkový kryt, nejprve ho sundejte. Pro popsaný postup potřebujete uchopit přímo kovové víčko přes gumičku. Další vrstva látky by do tohoto spojení přidala další místo, které se může posouvat.
Ozdobný látkový kryt před otevíráním sundejte, aby gumička přiléhala přímo ke kovovému víčku. oatsy40 from London / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Podle pohybu poznáte, co zkusit dál
Z principu tření a zkušenosti Which? se dá sestavit jednoduchá kontrola při otevírání. Sledujte ruku, gumičku a víčko zvlášť:
Ruka klouže po holém kovu: gumička má smysl jako pomůcka pro lepší úchop. Gumička se posouvá kolem víčka nebo sjíždí přes okraj: nejprve upravte její velikost a usazení. V této podobě sílu spolehlivě nepřenáší. Ruka i gumička drží, ale víčko stojí: úchop už zjevně neprokluzuje. Samotné přidání další gumičky proto nemusí vyřešit odpor uzávěru.
Poslední situace sama o sobě neprozradí přesnou příčinu. Museum of Science rozlišuje zlepšení tření od uvolnění podtlakového uzávěru. Gumička pomáhá s prvním úkolem, není nástrojem pro automatické zrušení podtlaku. Když je s ní manipulace nepraktická, Which? ve stejné zkoušce dobře hodnotila také čisté suché gumové rukavice a silikonovou pomůcku pro úchop.
Pokud sklenici chcete později znovu použít, hodí se také postup pro
odstranění papírové etikety a zbytků lepidla. Při dalším zavařování pak věnujte pozornost i odkládání horkých sklenic po vytažení z hrnce. Otevřením víčka totiž zacházení se sklem nekončí.