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Víčko není činka. Než přidáte sílu, zkuste gumičku

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Gumička kolem víčka může zlepšit úchop při otevírání sklenice. Rozhoduje její velikost i to, zda klouže ruka, gumička, nebo pevně drží samotný uzávěr.
Sklenice s okurkami a červenými kovovými šroubovacími víčky.

Sklenice s okurkami a červenými kovovými šroubovacími víčky.

Zdroj: Mariuszjbie / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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