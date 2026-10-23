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Jak oživit starou kopanou studnu? Vyčistěte ji, opravte a vraťte vodě její původní využití

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Stará kopaná studna může být na zahradě cenným zdrojem vody, ať už pro zalévání, nebo po ověření její kvality také pro domácnost. Pokud je ale dlouho nepoužívaná, voda ubývá nebo se na hladině objevují nečistoty, nemusí být hned nutné budovat novou. Správně provedená kontrola, vyčištění a případná oprava mohou studně vrátit její funkčnost. Jak postupovat a na co si dát pozor?
Jak oživit starou kopanou studnu? Vyčistěte ji, opravte a vraťte vodě její původní využití

Jak oživit starou kopanou studnu? Vyčistěte ji, opravte a vraťte vodě její původní využití

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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