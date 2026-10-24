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Pohádka o černém koni Orionovi, který běhal po obloze a pod jehož kopýtky se rodily nové hvězdy

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Kůň Orion neběhal po loukách. Běhal po obloze. Každou noc vyrazil z východu k západu a pod jeho kopyty se rodily hvězdy. Cink. Jedna. Cink. Druhá. Proto nebyla obloha dvě noci úplně stejná. Jednoho večera však Orion šlápl a nic se nestalo.
Pohádka o černém koni Orionovi, který běhal po obloze a pod jehož kopýtky se rodily nové hvězdy

Pohádka o černém koni Orionovi, který běhal po obloze a pod jehož kopýtky se rodily nové hvězdy

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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