Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ševčík pod palbou! Babiš ho hnal k omluvě, veřejnost se směje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pořádné divadlo v Poslanecké sněmovně. Premiér Andrej Babiš (72) se rozhodl zakročit proti Miroslavu Ševčíkovi (68), který během jednání vykřikl „menopauza“. Poslance osobně přivedl k řečnickému pultu a naléhal, aby se omluvil. Jenže tvrdě narazil! Celá scénka navíc pořádně pobavila veřejnost.
Andrej Babiš.

Andrej Babiš.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:36

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Pavel Novotný je zpátky u koryta! Táta ho pochválil, fanoušci ale zuří
Pavel Novotný je zpátky u koryta! Táta ho pochválil, fanoušci ale zuří
Česko na nohou! Kontroverzní Jakub Jíra v Radě Českého rozhlasu vyvolal bouři
Česko na nohou! Kontroverzní Jakub Jíra v Radě Českého rozhlasu vyvolal bouři

Zápasy bizarních celebrit v kleci vyměnil za jednu z nejdůležitějších funkcí ve veřejnoprávním médiu!...

Další milostný krach Radky Třeštíkové: Velká láska je minulostí!
Další milostný krach Radky Třeštíkové: Velká láska je minulostí!

Další rána v milostném životě známé spisovatelky! Radka Třeštíková (45) je opět sama. Její vztah s...

Miloš Zeman vyznal city Bohdalové: Za vším stojí nečekané překvapení
Miloš Zeman vyznal city Bohdalové: Za vším stojí nečekané překvapení

Jiřina Bohdalová (95) připravila Miloši Zemanovi (82) překvapení, které ho pořádně vzalo za srdce. Bývalého...

Etzler, Zima a Badinková se ostře pustili do internetových kritiků: Sprosté urážky nemilosrdně blokují
Etzler, Zima a Badinková se ostře pustili do internetových kritiků: Sprosté urážky nemilosrdně blokují

Sociální sítě nejsou jen pro mladé. Miroslav Etzler (61), Karel Zima (54) a Kristýna Badinková (43) pro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.