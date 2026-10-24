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Melanie Griffith z komedie Prostě úžasná lituje plastik. Po rozvodu bere od Banderase štědré alimenty

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Herečka Melanie Griffith z komedie Prostě úžasná se dnes nestydí mluvit o odstraňování obličejových výplní. Bývalý manžel Antonio Banderas jí platí štědré alimenty.
Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná

Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná

Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:36

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