Melanie Griffith z komedie Prostě úžasná lituje plastik. Po rozvodu bere od Banderase štědré alimenty

Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova Melanie Griffith ve filmu Prostě úžasná, FOTO: Paramount Pictures / distr. TV Nova
Americká herečka Melanie Griffith se českým divákům zapsala do paměti v romantické komedii Prostě úžasná jako dobrosrdečná V. Letos oslavila devětašedesáté narozeniny, na filmovém plátně se objevuje už jen minimálně a otevřeně mluví o tom, jak jí nešetrné kosmetické úpravy změnily obličej. Komedie s přelepeným poprsím
Romantickou komedii Prostě úžasná natočil v roce 1994 režisér Richard Benjamin. Melanie Griffith v ní hraje prostitutku, kterou si dvanáctiletý chlapec vybere jako ideální partnerku pro svého ovdovělého otce v podání Eda Harrise. Protože dětští herci na place nebyli plnoletí, musela si herečka během natáčení motelové scény přelepit bradavky papírky. Za hlavní roli v tomto snímku tehdy inkasovala dva miliony dolarů. Film vysílá Nova Cinema 24. října v 15:45.
Rozpouštění výplní a rakovina kůže
Herečka má za sebou období závislostí na alkoholu, kokainu a lécích proti bolesti, kvůli kterým v letech 1988, 2000 a 2009 absolvovala pobyty v léčebně. Své mateřství v té době označila za fungující, přestože děti vyrůstaly v kočovném prostředí.
Její tvář i tělo v průběhu let prošly výraznou proměnou. Obličej ovlivnily estetické zákroky, s nimiž nebyla spokojená. Sama přiznala, že si změnu uvědomila, až když se lidé začali ptát, co to se sebou udělala.
„Byla jsem tak zraněná, že jsem šla k jinému lékaři a on začal rozpouštět všechno to svinstvo, které mi tam ta předchozí doktorka dala. Snad už vypadám normálněji,“ řekla v roce 2017 pro magazín Porter. Kůže na jejích rukou a krku i rukách dnes působí uvolněně a nese přirozené stopy stárnutí.
V roce 2018 podstoupila odstranění rakoviny kůže na nose. Podle svých slov se tehdy velmi bála, protože obličej je pro hereckou práci zásadní. V posledních letech preferuje divadlo, protože divadelní prostředí je k obličeji po šedesátce milosrdnější než filmové kamery. Otevřeně se srovnávala i s hereckými kolegyněmi.
„Michelle Pfeiffer je tak zatraceně krásná. Já tak krásná nejsem,“ uvedla pro magazín InStyle. Kvůli udržení kondice cvičí s osobním trenérem a v minulosti podstoupila v Německu terapii s kmenovými buňkami.
Čtyři rozvody a přepsané tetování
V osobním životě má za sebou čtyři rozvody se třemi muži. Dvakrát si vzala herce Dona Johnsona, s nímž má dceru Dakotu. Ta se proslavila ve filmu Padesát odstínů šedi jako Anastasia Steeleová.
Jejím dalším manželem byl Steven Bauer, s nímž má syna Alexandera. V roce 1996 se provdala za španělského herce
, se kterým má dceru Stellu. Manželství skončilo rozvodem v roce 2015 a herečka následně uvedla, že vinu nese sama, protože uvízla na mrtvém bodě. Během rozvodového řízení manželé prodali své sídlo v Los Angeles za 16 milionů dolarů a dohodli se na finanční podpoře, podle které Banderas herečce měsíčně vyplácí 65 tisíc dolarů. Antonia Banderase
Dlouhé roky nosila na pravé paži výrazné tetování ve tvaru srdce se jménem Antonio. Po rozchodu si ho nechala odstranit a v roce 2023 ukázala nové tetování ve stylu křížovky. Zobrazuje jména jejích dětí Stelly, Alexandera, Dakoty a nevlastního syna Jesseho. S Banderasem udržuje přátelské vztahy a herec ji letos označil za svou celoživotní přítelkyni. Další sňatek herečka neplánuje, přestože vztahům se nebrání. Přiznává však, že je vůči mužům ostýchavá.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( hellomagazine, foxnews, etonline, celebritynetworth).