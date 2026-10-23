Za pozdní vyúčtování služeb hrozí majiteli bytu pokuta 50 korun denně. Nárok nájemníkovi vzniká i bez upomínání

Lidé v nájmu i majitelé bytů mají podle zákona právo na včasné vyúčtování záloh za teplo, vodu a další služby. Dokument musí dorazit nejpozději do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období. Pokud se majitel nebo bytové družstvo opozdí, naskakuje jim za každý den sankce ve výši 50 korun. Pokuta ale hrozí i samotným nájemníkům, pokud zatají změnu počtu lidí v domácnosti.
Termín uplyne obvykle na konci dubna
Lidé platí každý měsíc zálohy na vodu, teplo, úklid nebo osvětlení chodeb. Skutečná útrata se ale ukáže až po skončení roku. Podle zákona o službách smí zúčtovací období trvat nejvýše dvanáct měsíců.
Po jeho skončení má pronajímatel, bytové družstvo nebo společenství vlastníků přesně čtyři měsíce na to, aby obyvateli bytu doručili hotové vyúčtování. Pokud se služby počítají za běžný kalendářní rok, připadá nejzazší termín na 30. dubna.
Za každý den zpoždění naskakuje 50 korun
Jakmile majitel bytu nebo družstvo termín promešká, začíná nabíhat zákonná pokuta. Ta činí 50 korun za každý započatý den prodlení. Smlouva sice může stanovit jinou částku, ta ale nesmí zákonný padesátikorunový limit překročit.
Nájemník přitom nemusí o dokument žádat ani pronajímatele upomínat. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu vzniká nárok na pokutu už samotným uplynutím zákonné lhůty.
Penále nabíhá i v situaci, kdy majitel pošle nesrozumitelný papír. Vyúčtování musí obsahovat skutečnou výši nákladů a zaplacených záloh tak, aby si člověk mohl čísla zkontrolovat. Soudy už dříve potvrdily, že doručení chybného nebo nečitelného dokumentu se bere stejně, jako by nedorazil vůbec.
Na případné námitky zbývá 30 dnů
Pokud dokument dorazí včas, má příjemce přesně 30 dnů na to, aby požádal o podrobné podklady nebo podal písemné námitky. Pronajímatel musí obratem reagovat a případné nesrovnalosti do 30 dnů vyřídit.
Do vyúčtování pro nájemce nepatří příspěvky do fondu oprav, pojištění domu ani odměny pro výbor společenství vlastníků. Tyto výdaje hradí výhradně majitel bytu.
|Povinnost
|Zákonná lhůta
|Doručení vyúčtování služeb
|
do 4 měsíců od konce období
|Podání námitek nájemníkem
|
|Vyřízení námitek pronajímatelem
|
|Vyplacení přeplatku či nedoplatku
|
do 4 měsíců od doručení vyúčtování
Pokud nájemník nestihne podat námitky v měsíční lhůtě, platí od roku 2023 pravidlo, že se způsobem a obsahem vyúčtování souhlasí. Peníze z přeplatku i nedoplatku se následně musí vyrovnat nejpozději do čtyř měsíců od doručení původního vyúčtování.
Zatajení spolubydlícího stojí peníze
Zákonná pokuta 50 korun denně funguje oběma směry. Dopadá i na nájemníky, kteří poruší své povinnosti.
Nejčastěji jde o situaci, kdy člověk neoznámí majiteli bytu nebo družstvu změnu počtu osob v domácnosti. Pokud se do bytu nastěhuje další osoba a zdrží se déle než dva měsíce, musí ji nájemník nahlásit. Právě podle počtu lidí se totiž často rozpočítávají společné náklady na úklid, výtah nebo odvoz odpadu. Za neohlášeného spolubydlícího tak obyvateli bytu naskakuje stejný dluh 50 korun za den.
Soud může v krajním případě pokutu snížit. K tomu přistupuje například ve chvíli, kdy nájemník vymáhá peníze za pozdní vyúčtování, ale sám dlouhodobě neplatil zálohy nebo dluží za nájem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (epravo).