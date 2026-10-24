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Servery v datových centrech vytápějí celá města. Polsko spouští projekt, který může inspirovat i Česko

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Finské město Mäntsälä pokrývá přes 70 % své roční potřeby tepla z odpadního tepla serverů. Polsko chce totéž zopakovat ve velkém.
Rozvod elektřiny

Rozvod elektřiny

Zdroj: Rawpixel
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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