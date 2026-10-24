Ani Madeta, ani Pilos. Nejlepší máslo na českém trhu je nenápadné a koupíte ho všude

Cenovka chuť nezaručí. Dokazuje to i rozpětí od 140 do téměř 500 korun
Kilogram másla se dá koupit za necelých 140 korun, jiný kus z farmy stojí skoro pětistovku. Do letošního srovnání se dostalo 18 másel z běžných supermarketů i internetových obchodů: známé značky, levné privátní řady, bio kostky i farmářské výrobky. Po slepé ochutnávce serveru Arecenze.cz ale pořadí vypadalo jinak, než by napovídaly obaly nebo cenovky.
U každého másla testeři zapsali cenu, hmotnost, obsah tuku, výrobce, zemi původu, barvu a vůni. Kostky také zvážili bez obalu a porovnali skutečnou hmotnost s tou deklarovanou. Jádrem testu však byla ochutnávka, při které pět lidí hodnotilo očíslované vzorky a nikdo nevěděl, jakou značku má právě na jazyku.
Za chuť mohl každý dát 1 až 10 bodů, tedy dohromady maximálně 50 za jedno máslo. K tomu přibylo hodnocení roztíratelnosti, a to hned po vytažení z lednice i po 20 minutách při pokojové teplotě, vždy maximálně 10 bodů. Celkových 70 bodů pak redakce přepočítala na procenta. Cena, bio původ ani typ másla do výsledku nevstupovaly, takže šlo zvlášť posoudit i poměr ceny a výkonu.
Mějte však na paměti, že chuťové testy je třeba brát s rezervou. Nejde o laboratorní test kvality, pouze subjektivní hodnocení ochutnávačů.
Kdo vyhrál: privátní značka e-shopu a za ní klasika z jihu Čech
S 93 % zvítězilo máslo Miil, privátní značka internetového obchodu Rohlík.cz, za zhruba 148 Kč/kg. Chuť byla plná, smetanová a příjemná, přitom nepůsobila těžce. Pět ochutnávačů se shodlo poměrně dobře a vysoké body přidala i roztíratelnost, za studena i po povolení. Kdo čeká, že ho najde v každé kamenné prodejně, se ale zmýlí: dostupné je především přes e-shop.
Druhé skončilo Madeta Jihočeské máslo (84 %) za asi 200 Kč/kg. Mělo výraznou, čistě máslovou chuť bez rušivých tónů a čtyři z pěti testerů mu dali vysoké známky. Slabinou byla tuhost přímo z lednice, po 20 minutách ale výrazně povolilo.
Na třetím místě se umístilo bio máslo Pilos (81 %) z Lidlu za 266 Kč/kg. Chutnalo všem, bylo jemné a vyvážené a dobře se roztíralo už za studena. Těsně za ním skončilo bio máslo Nature’s Promise z Albertu (80 %) s čistou chutí, které ale bylo za studena poměrně tuhé.
Mezi prémiovějšími výrobky uspělo čerstvé ručně krájené máslo Gran Moravia (79 %) za asi 345 Kč/kg. Farmářské bio máslo z Farmy Struhy a gazdovské máslo Agrofarma získaly shodně 77 %. Obě mají plnější chuť, jenže jsou nejdražší: Struhy stojí 494,50 Kč/kg a Agrofarma 471,60 Kč/kg.
Agrofarma zaujala neobvykle vyrovnaným výsledkem, protože všech pět ochutnávačů jí dalo shodně sedm bodů. Chuť byla smetanová s nádechem podmáslí. Prémiová cena se však v poměru ceny a výkonu příliš neprojevila.
Zklamání uprostřed i na konci žebříčku
Levná másla se držela spíš ve středu. Milko (71 %, asi 160 Kč/kg) bylo solidní každodenní volbou. Karlova koruna z Penny a Milkpol získaly po 67 % a těžily hlavně z nízké ceny kolem 140 Kč/kg, i když za studena byly tužší. Selské Pilos s 84 % tuku skončilo se 66 %, klasické Pilos a Boni měly 61 a 60 %. Chuť byla jemná a neutrální, bez výraznějšího charakteru.
Nepříjemně překvapila značka Tatra. Farmářské máslo skončilo s 56 % a tradiční české máslo jen s 53 %. Testeři popisují chuť jako nevýraznou a jednoduchou, přestože roztíratelnost byla dobrá. V akci za 34,90 Kč za kostku vychází výhodně, ale chuťově zaostalo.
Irské Dublin Dairy (51 %) rozdělilo ochutnávače: čtyři dali chuti nízké známky, jednomu výrazně chutnalo. Netypická vůně části testerů připomínala margarín. Za běžnou cenu 109,90 Kč za kostku, tedy 549,90 Kč/kg, jde o velmi drahý experiment.
Poslední skončilo Billa Bio organic butter se 36 %. Mělo nezvykle žlutou barvu, nepříjemnou vůni a umělou, vyčpělou chuť. Redaktoři proto koupili druhé balení v jiném obchodě, jenže výsledek byl téměř stejný. Zavírací obal s drukem, od kterého čekali lepší ochranu čerstvosti, tak jejich zklamání ještě umocnil.
Co si z testu odnést k lednici
Nejpřesvědčivější kombinaci chuti, vůně a praktických vlastností nabídla čtveřice Miil, Madeta, bio Pilos a Nature’s Promise. Dá se z toho vyvodit jednoduchá věc: vyšší cena sama o sobě lepší chuť nezaručuje, a farmářský nebo bio štítek také ne. Obsah tuku 84 % je navíc nad obvyklým minimem pro tradiční máslo, které činí 82 %, ale ani on o chuti nerozhodl.
Má smysl platit za máslo trojnásobek, nebo vás víc přesvědčí slepá ochutnávka než značka na obalu? Zkuste si to doma: zakryjte etikety a nechte rodinu hlasovat.
Zdroje článku: arecenze.cz, kupi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová