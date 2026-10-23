Chryzantémy v květináči: Jak je uchovat až do jara?

Chryzantémy nemusíte po podzimním kvetení vyhodit na kompostu! Pokud jim dopřejete správnou zimní péči, mohou vám příští rok znovu vykouzlit barevné květy a rozzářit balkon, terasu nebo vchod do domu. I když je řadíte mezi podzimní květiny, které vydrží dlouho, je třeba se o ně zavčasu postarat. Než udeří první silnější mrazy, rozhodněte se, kde budou vaše rostliny trávit zimu.
Zimní stanoviště pro chryzantémy
Zvolte světlé až mírně zastíněné místo, které je chladné, ale chráněné před prudkým mrazem. Skvěle poslouží nevytápěná veranda, světlá garáž s oknem nebo chladná chodba.
Při pokojové teplotě si rostlina neodpočine a zbytečně ji vysílíte. Po odkvětu odstřihněte květy a suché a poškozené části rostliny. Se silným řezem ale nemusíte spěchat. Ponechte přes zimu nad zemí několik centimetrů stonků. Důkladnější sestřih následně provedete až na jaře, kdy uvidíte, které části přežily. Foto: Gemini
Tip:
Znáte jedlou chryzantému?
Včasné zazimování
Ještě před příchodem mrazů přeneste květináč na chráněné místo. Zvláštní pozornost věnujte kořenům:
v nádobě jsou mnohem zranitelnější než v půdě na zahradě. Pokud musí květináč zůstat venku, postavte ho ke zdi domu, obalte nádobu jutou, kokosovou rohoží nebo jinou izolační vrstvou a podložte ji tak, aby nestála přímo na promrzlé zemi.
Chryzantémy a zimní zálivka
V zimě zalévejte méně. Chryzantémy totiž v období klidu spotřebovávají méně vody, takže nepotřebují pravidelnou vydatnou zálivku jako během kvetení. Substrát ale zase nenechte úplně vyschnout.
Jednou za několik dní zkontrolujte jeho vlhkost a zalejte ve chvíli, kdy povrch zeminy oschne a substrát začíná vysychat. Chryzantému mějte v nádobě s drenážními otvory, protože přebytečná voda musí mít možnost odtéct. Tím zabráníte přemokření, potažmo hnilobě kořenů. Hnojivo v zimě nepotřebujete.
Kontrola přes zimu
Pravidelně kontrolujte, zda se na listech a stoncích neobjevují známky plísně nebo škůdců.
Pokud rostliny přezimují venku, sledujte předpověď počasí a při silných mrazech jim dopřejte dodatečnou ochranu. Chcete je udržet je v klidu, nikoli je přimět k růstu.
Chryzantémy v další sezóně
Když se teploty stabilně zvyšují, můžete chryzantémy přesunout na světlejší místo a postupně jim upravte zálivku podle toho, jak budou potřebovat.
Je pravděpodobné, že zalévat teď budete muset častěji než v zimě. Odstraňte odumřelé stonky a poškozené části, případně rostlinu přesaďte do čerstvého, dobře propustného substrátu, pokud je původní zemina vyčerpaná nebo kořeny zaplnily celý květináč. S hnojením začněte až ve chvíli, kdy se objeví nové výhony a rostlina skutečně začne růst.
Příprava na venkovní podmínky
Ven chryzantému vraťte postupně, ideálně až pomine riziko silných mrazů. Nejprve ji během dne otužujte na chráněném místě a na noc ji podle počasí přenášejte zpět. Jakmile zesílí, dopřejte jí dostatek světla a přiměřenou péči. Počítejte také s tím, že ne všechny podzimní chryzantémy jsou stejně odolné – některé hrnkové odrůdy nemusí přezimování zvládnout.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Unsplash
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Chryzantémy v květináči: Jak je uchovat až do jara? first appeared on Naše zahrada.