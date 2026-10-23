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Chryzantémy v květináči: Jak je uchovat až do jara?

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Chryzantémy nemusíte po podzimním kvetení vyhodit na kompostu! Pokud jim dopřejete správnou zimní péči, mohou vám příští rok znovu vykouzlit barevné květy a rozzářit balkon, terasu nebo vchod do domu. I když je řadíte mezi podzimní květiny, které vydrží dlouho, je třeba se o ně zavčasu postarat. Než udeří první silnější mrazy, rozhodněte se, kde budou vaše rostliny trávit zimu.
Chryzantéma na dušičky

Chryzantéma na dušičky

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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