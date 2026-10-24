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Sovětská horská dráha v podzemí: Ruské eskalátory jezdily skoro metr za sekundu a prověřily každý kotník

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Když se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let rozbíhal projekt pražského metra, státní plán počítal s tím, že veškerá pohyblivá schodiště dodá domácí průmysl. Úkol vyvinout a vyrobit moderní eskalátory dostal národní podnik Transporta Chrudim, který připravil dvě konstrukční řady. Do sériové výroby se však nakonec dostala pouze kratší verze pro převýšení do sedmi metrů. Pro hluboko ražené stanice musela Praha sáhnout po těžkých a hlučných strojích dovezených ze Sovětského svazu.
Pohled do dlouhého šikmého eskalátorového tunelu pražského metra osvětleného řadou zářivek

Pohled do dlouhého šikmého eskalátorového tunelu pražského metra osvětleného řadou zářivek

Zdroj: UkillaJJ at English Wikipedia / Wikimedia / CC BY 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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