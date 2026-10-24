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Obce v Olomouckém kraji chtějí podat žaloby kvůli akceleračním zónám

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Starostové zhruba třicítky obcí v Olomouckém kraji zvažují podání žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli procesu vymezení akceleračních zón na Přerovsku a v mikroregionu Záhoran. Moravští starostové o tom tento týden jednali s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Obce v Olomouckém kraji chtějí podat žaloby kvůli akceleračním zónám

Obce v Olomouckém kraji chtějí podat žaloby kvůli akceleračním zónám

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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