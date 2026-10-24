Obce v Olomouckém kraji chtějí podat žaloby kvůli akceleračním zónám

Podle starosty obce Pavlovice u Přerova Jaromíra Školoudíka žalobu zvažuje přibližně 80 procent dotčených obcí v regionu. "Uvidíme, jak se to vyvine, jak se k tomu postavíme, protože jsme chtěli najít konstruktivní cestu, ne žalovat vlastní stát. Samotný akt už je ale přichystán," řekl starosta. Jednání s Babišem podle něj bylo vstřícné jak ze strany Olomouckého kraje, tak ze strany vlády.
Starosta obce Všechovice Radovan Mikuš před jednáním novinářům sdělil, že oceňuje premiérovo pozvání ke společné schůzce, nicméně že se mu nelíbí způsob, jakým byly v regionu akcelerační zóny vymezeny. Podle Mikuše se starostové dotčených obcí o vymezení zón dozvěděli v dubnu a měli zhruba měsíc na podání připomínek, přičemž je do té doby vůbec nikdo nekontaktoval a nic s nimi neřešil.
Mikuš dále uvedl, že považuje proces vymezení akceleračních zón v regionu za velmi nestandardní, a uvítal by jejich úplné zrušení. Podle jeho názoru byly zóny vymezeny v místech, kde stát očekával nejmenší odpor. "Bohužel to se nestane, náš odpor bude pořád velký," zdůraznil Mikuš.
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"I když se na mapu akceleračních zón podívá laik, uvidí, že je to doslova had vetknutý mezi obce tak, aby se dodržela minimální vzdálenost 500 metrů od obydlených částí. Jenže my už teď na základě hlukové studie víme, že minimální vzdálenost od obydlených oblastí by měla být 1500 metrů. V takovém případě by se tam ty větrné elektrárny prostě nevlezly," dodal starosta Všechovic.
Nejvyšší správní soud zatím obdržel čtyři žaloby samospráv proti vládnímu vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. První podala obec Chorušice na Mělnicku, následoval Moravský Beroun na Olomoucku a poté ještě Skalsko na Mladoboleslavsku a Chmelík na Svitavsku.
Vláda v červenci schválila akcelerační zóny v menším rozsahu, než předpokládal plán připravený minulým kabinetem. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61, z toho 49 určených pro větrné elektrárny a zbytek pro fotovoltaické elektrárny. Některé lokality se oproti plánu zmenšily. Na soud se obrací samosprávy, které i po redukci zůstaly v těsném sousedství akceleračních zón a obávají se dopadů.