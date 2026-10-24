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Staré žaluzie dosloužily? Co vás čeká při výměně a na co se připravit

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Horizontální žaluzie slouží v oknech obvykle kolem deseti let. Pak už nevypadají […]
Staré žaluzie dosloužily? Co vás čeká při výměně a na co se připravit

Staré žaluzie dosloužily? Co vás čeká při výměně a na co se připravit

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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