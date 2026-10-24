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Lékaři nenašli příčinu záchvatů čtrnáctileté dívky z Iowy. Kněz ano. Případ z roku 1928 se teď vrací jako horor s Al Pacinem

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Hororový Rituál s Alem Pacinem vychází z exorcismu z roku 1928, který zachytil církevní spis Begone Satan! a o osm let později rozebral i magazín Time.
Lékaři nenašli příčinu záchvatů čtrnáctileté dívky z Iowy. Kněz ano. Případ z roku 1928 se teď vrací jako horor s Al Pacinem

Lékaři nenašli příčinu záchvatů čtrnáctileté dívky z Iowy. Kněz ano. Případ z roku 1928 se teď vrací jako horor s Al Pacinem

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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