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Jedenáctiletá dívka spadla na Jablunkovsku ze skály. Zasahoval vrtulník

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Dennívýzva
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Záchranáři dnes po poledni zasahovali u Jablunkova na Frýdecko-Místecku, kde se vážně zranila jedenáctiletá dívka po pádu ze skály z výšky okolo šesti metrů. Vzhledem ke špatně přístupnému terénu musel na místě zasahovat vrtulník.
Jedenáctiletá dívka spadla na Jablunkovsku ze skály. Zasahoval vrtulník

Jedenáctiletá dívka spadla na Jablunkovsku ze skály. Zasahoval vrtulník

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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