Úředníci mohou nečekaně kontrolovat kotel a odebírat vzorky popela přímo z vašeho domácího ohniště

Rozřezat starou obývací stěnu po babičce, naštípat přepravní palety z rekonstrukce nebo do kamen naházet odřezky laminátové podlahy vypadá pro leckoho jako skvělý způsob, jak ušetřit za drahé palivové dříví. Tento nebezpečný zlozvyk však dokáže během jediné topné sezóny nevratně propálit nerezovou komínovou vložku, zanést průduchy vysoce hořlavým dehtem a zamořit celou ulici rakovinotvornými zplodinami.
S příchodem chladných podzimních dnů stoupá spotřeba dřeva v krbech i kotlech na maximum. Touha ušetřit peníze za štípaná polena vede mnohé majitele rodinných domů a chalup k tomu, že ve spalovací komoře likvidují veškerý hořlavý odpad ze dvora a dílny. Jak ve svých bezpečnostních varováních opakovaně zdůrazňuje
Hasičský záchranný sbor České republiky v materiálu k rizikům topné sezóny, spalování odpadového materiálu patří k nejčastějším příčinám vzniku komínových požárů, otrav kouřem a destrukce moderních topidel. Proč je dřevotříska a lakovaný nábytek chemický jed
Moderní i starší nábytek má k čistému přírodnímu dřevu velmi daleko. Skříně, stoly, postele i kuchyňské linky jsou vyrobené z dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek spojených močovinoformaldehydovými a fenolickými pryskyřicemi. Tyto syntetické směsi tvoří často více než patnáct procent celkové hmotnosti desky. Když takový materiál vhodíte do kamen, lepidla neprojdou dokonalým zplynováním, protože běžná krbová kamna nedosahují potřebných teplot přes tisíc stupňů Celsia.
Zbytky nábytku, lakované desky a dřevotříska obsahují formaldehydová lepidla, která do kamen nesmí.
Při nedokonalém hoření se do ovzduší uvolňuje koktejl prudce toxických látek včetně formaldehydu, kyanovodíku a vysoce nebezpečných dioxinů. Pro samotné topidlo znamená pálení nábytku rychlý konec. Chemické sloučeniny v kombinaci s vlhkostí vytvářejí agresivní kyselé kondenzáty, které bleskově naleptávají litinové i šamotové vyzdívky. Zbytky starých syntetických laků, barev s obsahem těžkých kovů a plastových hran z PVC navíc pokrývají vnitřek komína mastným spečencem, který nelze běžnou kominickou štětkou odstranit.
Zrádné palety a označení, které musíte zkontrolovat
Velkým lákadlem bývají jednocestné i standardizované europalety ze staveb. Ačkoliv na první pohled vypadají jako surové desky, realita bývá podstatně složitější. Palety procházejí fytosanitárním ošetřením proti škůdcům. Starší kusy nebo palety ze zámoří nesou vypálené označení s písmeny MB, což značí ošetření vysoce jedovatým metylbromidem. Spalováním takového dřeva v uzavřené místnosti hazardujete se zdravím celé rodiny. Bezpečné jsou pouze kusy s označením HT, které prošly čistě tepelným vysušením.
I u čistých palet však hrozí technické potíže. Jde o tenká prkna ze smrkového či borovicového dřeva, která po vyschnutí hoří extrémně rychle a divoce. Pokud jimi kamna naplníte nadoraz, vytvoříte v komoře obrovský žár, který může zkroutit litinový rošt nebo způsobit popraskání prosklených dvířek. Z palet navíc v popelu zůstávají stovky ocelových hřebíků a skob, které ucpávají roštové mechanismy a ztěžují bezpečné vynášení zbytků.
Skládání polen přímo na hlínu nebo těsně k fasádě spolehlivě zablokuje schnutí. Dřevo musí ležet na paletách patnáct centimetrů nad zemí Pokuta až padesát tisíc a kontrolní odběr popela
Spalování odpadních materiálů není jen technický a zdravotní hazard, ale také přímé porušení zákona. Podle
ustanovení § 16 a § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel stacionárního zdroje povinen spalovat pouze paliva určená výrobcem zařízení a má přísný zákaz spalovat odpady, chemicky ošetřené dřevo a plasty. Pokud z komína stoupá hustý tmavý a zapáchající kouř, mohou sousedé podat stížnost na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Kvalitní vyschlé palivové dřevo s vlhkostí pod dvacet procent hoří čistě a nezanáší spalinové cesty.
Úředníci mají ze zákona právo vstoupit do rodinného domu a provést kontrolu kotle, skladovaného paliva a odebrat vzorky popela přímo z topeniště. Jak stanoví
paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší, fyzické osobě hrozí za spalování nepovolených látek pokuta až padesát tisíc korun. Laboratorní rozbor popela přitom bezpečně odhalí stopy chlorovaných sloučenin, fenolů a těžkých kovů z barev i v případě, že jste kamna před kontrolou důkladně vymetli.
Velké komplikace hrozí také při pojistné události. Podle prováděcí
vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, musí být komín pravidelně kontrolován odborníkem. Pokud vyšetřovatel hasičů po požáru zjistí, že vznícení sazí způsobilo dlouhodobé spalování lakovaného dřeva či dřevotřísky, pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění a škoda na vyhořelém domě zůstane v plné výši na majiteli.
Druh materiálu na spálení Nebezpečné látky při hoření Riziko pro kamna, komín a zdraví Laminátová dřevotříska a MDF Formaldehyd, dioxiny, kyanidy Toxický kouř, kyselé spaliny leptající vložku Palety s chemickým označením MB Zbytky toxického metylbromidu Přímé ohrožení dýchacích cest, těžký zápach Natřená okna a staré trámy Olovo, zinek, chlorované sloučeniny Trvalé zanesení komína nehořlavým spečencem Shnilé a ztrouchnivělé dřevo Obrovské množství vody a spór plísní Kouření do místnosti, dehtování, nulová výhřevnost Suché tvrdé palivové dříví Čisté zplodiny běžného zplynování Maximální tepelný výkon, čisté sklo a minimální popel Jak správně roztopit kamna metodou shora dolů
Kromě výběru čistého paliva rozhoduje o čistotě ovzduší i technika roztápění. Většina lidí dělá celoživotní chybu v tom, že dospodu položí zmuchlaný novinový papír, na něj hodí hromádku třísek a vše zavalí těžkými poleny. Když se spodní vrstva vznítí, plameny začnou studená polena nad sebou pouze ohřívat. Z chladného dřeva se uvolňují litry těkavých dřevoplynů, které nemají jak shořet, a v podobě hustého štiplavého dýmu odcházejí přímo do komína, jak popisuje i náš článek o tom,
proč při prvním zatopení vyžene studená vzduchová zátka kouř do obýváku.
Skládání polen přímo na hlínu nebo těsně k fasádě spolehlivě zablokuje schnutí. Dřevo musí ležet na paletách patnáct centimetrů nad zemí
Moderní a ekologická metoda spočívá v přesném opaku, tedy v zapalování shora dolů. Na dno ohniště položte dvě až tři silnější suchá polena s mírným rozestupem. Na ně položte křížem vrstvu středně silných polínek a teprve nahoru umístěte drobnější třísky s ekologickým podpalovačem z dřevité vlny. Oheň zapalte na samém vrcholu této hranice.
Plameny postupují pomalu shora dolů podobně jako hořící svíčka. Plyny uvolňující se ze spodních polen musí projít žhavou vrchní zónou plamenů, kde dokonale prohoří. Komín se prohřeje bez kouřových rázů, sklo kamen zůstane dokonale čisté a spotřebujete podstatně méně paliva. Nezapomínejte také na správnou regulaci vzduchu a vyvarujte se chybného uzavírání přívodů, před čímž varujeme v rozboru o tom,
proč noční přiškrcení krbových kamen a dušení ohně krade teplo a plní komín dehtem. Čisté suché dřevo a hoření shora vám zajistí teplo domova bez zbytečných pokut a sporů se sousedy. Zdroje fotografií plameny_ohen_v_krbovych_kamnech_drevo: Wikiolo / Wikimedia CC BY-SA 3.0 odpadni_drevo_palety_drevotriska_stary_nabytek: Acabashi / Wikimedia CC BY-SA 4.0 nastipane_palivove_drevo_hranice_polena_zima: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0