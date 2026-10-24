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Úředníci mohou nečekaně kontrolovat kotel a odebírat vzorky popela přímo z vašeho domácího ohniště

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Spálit staré skříně, chemicky ošetřené palety nebo dřevotřísku vypadá jako snadná úspora za topení. Zjistěte, jak jedovaté výpary ničí komín i zdraví a proč je lepší zapálit oheň shora.
Čisté plameny v krbových kamnech při správném spalování suchého kusového dřeva bez kouře.

Čisté plameny v krbových kamnech při správném spalování suchého kusového dřeva bez kouře.

Zdroj: Wikiolo / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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