Miroslav Topolánek o sobě mluví jako o zombie a náročná léčba mu přináší záchvaty vzteku. Lítost okolí expremiér odmítá

Bývalý premiér Mirek Topolánek svádí těžký boj s rakovinou slinivky. Po loňské operaci se jeho stav letos na jaře zkomplikoval, když mu lékaři objevili metastázy na plicích. Přesto sedmdesátiletý politik neztrácí energii, snaží se sportovat a svůj stav přijímá s drsným černým humorem. K nemoci přistupuje otevřeně a volný čas věnuje osvětě i svému novému nadačnímu fondu.
Náročná léčba a metastázy na plicích
Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek podstoupil před čtrnácti měsíci operaci kvůli rakovině slinivky. Na jaře doufal, že má to nejhorší za sebou, lékaři mu ale následně objevili metastázy na plicích. V současnosti tak vedle náročné chemoterapie nově dostává i biologickou léčbu, která má zastavit jejich další šíření. „Vypadám jak zombie. Mám tu poslední složku chemoterapie, biologickou, kterou mi dali poprvé před čtrnácti dny,“ řekl v rozhovoru pro Blesk. Aktuálně také čeká na spuštění odloženého amerického výzkumného programu.
I přes těžké vedlejší účinky, mezi které patří silná únava nebo kožní vyrážka, se sedmdesátiletý expremiér snaží zůstat v pohybu. Stále hraje golf, chodí do posilovny a vyhlíží zimní lyžařskou sezonu. Léčba kortikoidy mu ovšem způsobuje výkyvy hladiny cukru v krvi, což občas vede k nekontrolovatelným výbuchům vzteku. Sám proto zdůrazňuje, že situace vyžaduje obrovskou toleranci od jeho manželky Lucie. „My jsme vždycky byli parťáci. Myslím, že to je ta nejvyšší forma,“ popsal s tím, že se pro jistotu omlouvá už předem.
Černý humor jako obrana
Při zvládání těžké nemoci mu pomáhá tvrdý černý humor. Lítostivé pohledy okolí naopak striktně odmítá, protože pacienti podle něj potřebují především naději a světlo na konci tunelu. Úplně otevřeně se o svém zdravotním stavu dokáže bavit pouze s manželkou a jedním kamarádem, který s podobnou diagnózou žije už deset let. Jinde sází na nadsázku. „Na oslavě jsme se teď bavili, co budeme dělat příští rok, a jedna z mých dcer říkala: ‚No ale, tati, pokud tady budeš!‘ A já jsem byl nadšený. To bylo přesně ono,“ uvedl.
Nadační fond a přepsaný majetek
Motivaci do dalších let mu dodává snaha dožít se promoce a případné svatby nejmladšího syna. Bývalý politik už kvůli zdravotnímu stavu přepsal veškerý majetek na rodinu a přestěhoval se na chatu do obce Podveky. Svůj čas nyní věnuje nově založenému nadačnímu fondu Štěstí nestačí. Ten má financovat výzkum a včasný záchyt rakoviny slinivky, především u rizikové skupiny diabetiků. V poradní radě fondu usedla také současná první dáma Eva Pavlová. Sám zakladatel prý už v chodu organizace nechce o ničem zásadním rozhodovat.
Loni během první chemoterapie začal psát novou knihu s pracovním názvem Deník pacienta. Po napsání zhruba sto stran ale text odložil. Zaznamenávání vlastních pocitů pro něj bylo příliš osobní a psychicky ho drtilo. Nyní však uvažuje, že by se k rukopisu vrátil.
Manželka Lucie mu s nadsázkou navrhovala i další pokračování, které by prý jako derniéru vydala ona in memoriam. „Vždycky, když jsem do něčeho šel na 150 procent a řekl si, že to dokážu, tak jsem to dokázal. A teď bojuji s tou rakovinou,“ popsal na debatě v září.
Ostrý pohled na současnou politiku
Domácí politické dění už příliš nesleduje, přesto nešetří kritikou. Výsledek nedávných senátních voleb označil za varování pro Andreje Babiše s tím, že hnutí ANO nutně potřebuje kvalitnější kandidáty. Kriticky zhodnotil i hnutí STAN, kterému podle něj chybí ideologie, případně je silně levicově progresivistická. Zcela ušetřena nezůstala ani jeho domovská ODS. Současnému vedení strany podle něj schází výraznější lídr a větší odvaha k razantním krokům. Předsedovi Martinu Kupkovi pak vytkl především chybějící tah na branku.
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