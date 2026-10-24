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Zkáza pro zámkovou dlažbu: Proč obyčejná posypová sůl nenávratně zničí drahý beton

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Dennívýzva
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První ranní náledí na příjezdové cestě svádí k rychlému řešení. Mnoho majitelů rodinných domů vezme pytel běžné posypové soli a štědře posolí zámkovou dlažbu i betonové schody. Během několika týdnů se však dostaví nepříjemné překvapení. Povrchová vrstva betonu začne odprýskávat, drolit se a dlažba za…
Betonové dlaždice na venkovní ploše pokryté tajícím sněhem a ledem

Betonové dlaždice na venkovní ploše pokryté tajícím sněhem a ledem

Zdroj: Martinvl / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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