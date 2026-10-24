ČT nesledujete ani minutu. U poplatků rozhoduje přístroj, ne váš vkus

Televizi jste prodali, rádio neposloucháte a za filmy platíte jinde. Koncesionářské poplatky tím ale skončit nemusí. Rozhoduje také chytrý telefon s internetem. A člověk žijící sám může zaplatit stejně jako celá čtyřčlenná domácnost.
Zbavit se televizoru bývalo srozumitelné rozhodnutí: obrazovka zmizí z obýváku a člověk se obejde bez televizního vysílání. Jenže podle současných pravidel může mít přijímač dál v kapse. Česká televize výslovně uvádí, že poplatková povinnost může vycházet i z mobilu, notebooku nebo počítače schopného reprodukovat televizní vysílání. Platí to také tehdy, když zařízení používáte jen pro Netflix či YouTube.
Pravidla České televize. Zákon vám nepočítá večery u obrazovky
Podstatná je technická způsobilost přístroje, nikoliv počet zhlédnutých Událostí.
Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích počítá s reprodukcí vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Vypojená anténa proto domácnosti s vhodným chytrým telefonem sama o sobě nepomůže.
Stejný princip se týká rozhlasu. Mezi přijímače patří podle
Českého rozhlasu také mobil nebo počítač s internetem. Jeden přístroj tak může být rozhodný pro oba poplatky. Není nutné mít vedle něj ještě rádio na kuchyňské lince. Také počítač s internetem může být přijímačem pro účely televizního i rozhlasového poplatku. Ilustrační snímek. Jon Konrath from Oakland, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Právě tady se rozchází běžná představa předplatného se zákonnou povinností. U placené služby řešíte, co jste objednali a jak smlouvu ukončit. U poplatků za veřejnoprávní média samotné rozhodnutí nedívat se nestačí. Pokud naopak hledáte skutečně objednanou službu na faktuře operátora, pomůže náš
postup pro zrušení nechtěného předplatného v mobilu.
Posypová sůl zámkovou dlažbu zničí. Povrch betonu se v mrazu začne drolit Stejný účet pro jednoho i pro čtyři
Televizní poplatek činí 150 korun a rozhlasový 55 korun měsíčně. Domácnost, která má povinnost hradit oba a není osvobozena, zaplatí dohromady 205 korun. Počet členů ani dalších přijímačů tuto částku běžné domácnosti nenásobí. Potvrzují to
pravidla ČT a nápověda Českého rozhlasu.
Přepočítejme stejnou sazbu na dvě modelové domácnosti. V obou vzniká povinnost platit oba poplatky, nikdo nemá osvobození a sazby po celých dvanáct měsíců zůstávají stejné.
Modelová domácnost Celkem měsíčně Celkem za 12 měsíců Za 12 měsíců na osobu Jeden člověk 205 Kč 2 460 Kč 2 460 Kč Čtyři lidé ve společné domácnosti 205 Kč 2 460 Kč 615 Kč
Vlastní modelový výpočet: (150 + 55) × 12; u čtyř lidí je výsledek dělený čtyřmi.
Člověk žijící sám tak v přepočtu na osobu nese čtyřnásobek. Zákon mu samostatnou přirážku neúčtuje, ale nemá s kým domácí platbu rozdělit. Vlastnictví dalších tří mobilů ve druhé domácnosti účet nezvýší. Prodej televizoru v první ho zase nesníží, pokud dál zůstává přístroj zakládající obě povinnosti. Počet obrazovek je proto pro hledání úspory špatné vodítko.
Další rádio samo nezvyšuje rozhlasový poplatek řádně platící společné domácnosti. Ilustrační snímek. Hannes Grobe / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Výjimky hledejte v podmínkách, ne v televizním programu
Neznamená to, že má každý majitel telefonu platit dalších 205 korun. Jestliže příslušný poplatek řádně hradí jiný člen vaší společné domácnosti, další platba se nepřidává. Existují také zákonná osvobození.
Česká televize popisuje například osvobození při nízkých příjmech, které je nutné oznámit a při trvání podmínek obnovovat; nejde o automatickou slevu za život o samotě.
Vyplatí se tedy ověřit, kdo doma skutečně platí, zda evidence odpovídá současné situaci a zda splňujete některou výjimku. Pouhé zastavení trvalého příkazu tyto otázky nevyřeší.
Nebezpečný omyl s palivovým dřevem: Jak vás rozřezaná skříň připraví o padesát tisíc Ani zpráva o rušení poplatků zatím není odhláška
K 24. říjnu 2026 pokračoval návrh na zrušení poplatků po prvním čtení do dalšího projednávání. Podle
zprávy ČTK zveřejněné na Echo24 tedy nešlo o dokončené přijetí zákona. Dosavadní platební povinnost tím neskončila.
Kdo chce snížit domácí výdaje hned, potřebuje rozlišit platbu, kterou lze smluvně zrušit, od povinnosti dané zákonem. Vyhozená televize sama žádnou výpověď neposílá.