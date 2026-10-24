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Tyto talířky měli v Československu úplně všichni. Teď je sběratelé vykupují za 4 000 Kč/kus

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Dennívýzva
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Pamatujete na nedělní obědy u babičky, kdy se ze skleněné vitríny vytahoval sváteční servis? Dnes se o něj perou sběratelé a za vybrané kousky platí i desítky tisíc korun. Poznáte ten svůj?
Tyto talířky měli v Československu úplně všichni. Teď je sběratelé vykupují za 4 000 Kč/kus

Tyto talířky měli v Československu úplně všichni. Teď je sběratelé vykupují za 4 000 Kč/kus

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:30

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