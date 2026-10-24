Tyto talířky měli v Československu úplně všichni. Teď je sběratelé vykupují za 4 000 Kč/kus

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Kdo by si nepamatoval ten zvláštní okamžik? Babička otevřela prosklenou vitrínu v obýváku, opatrně vyndala talíře s jemnou zlatou linkou a my jsme dostali přísný příkaz: „Nesahej na to, to je na neděli.“ Voněl koláč, na stole se leskly šálky s kvítky a celý pokoj dýchal pohodou, kterou už nikdy nikdo nevyrobí. Právě tenhle československý porcelán dnes prožívá nečekanou renesanci. Možná ho máte dodnes na chalupě, v krabici na půdě nebo v sekretáři po prarodičích. A možná se v něm skrývá víc, než byste čekali.
Bílé zlato, které dobylo svět
Výroba porcelánu na Karlovarsku a v západních Čechách sahá do 19. století a od začátku šlo o špičkové řemeslo. Značky jako Thun v Klášterci nad Ohří, Epiag nebo Haas & Czjzek v Horním Slavkově vozily své výrobky daleko za hranice monarchie i republiky. Po válce přišla další zlatá kapitola. Na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu československé sklo a porcelán doslova uchvátily publikum organickými tvary a lehkostí a z oceněného „bruselského stylu“ se stal pojem. Do světa designu se zapsala i Lidová malírna v Telči, kde se na kvalitní porcelán ručně malovaly pestré lidové ornamenty. Každý kousek je trochu jiný, protože ho vytvořila lidská ruka, a ne stroj.
Tehdy stál šálek nebo talíř pár korun československých a nikoho nenapadlo, že jde o budoucí investici. Prodávalo se to ve stáncích s dárky, dostávalo se to ke svatbě a schovávalo se to na nejlepší příležitosti. Právě proto se spousta kousků dochovala v úžasném stavu. Babičky je totiž opatrovaly jako oko v hlavě.
Jak poznat, že držíte poklad
Zvedněte talíř nebo hrneček a otočte ho dnem vzhůru. Právě tam se rozhoduje o všem. Hledejte vtlačenou nebo tištěnou značku manufaktury a u ručně malovaných kousků i signaturu malíře či označení dílny. Pokud objevíte značku J TELČ ČSR, držíte v ruce ručně malovaný kus s velkým sběratelským kouzlem. Stejně ceněné jsou autorské soupravy z éry Bruselu 58, limitované edice a ucelené servisy bez jediného oťuku, prasklinky nebo odřeného zlacení. Pro sběratele je kompletní souprava v perfektním stavu svatý grál.
Expert na starožitnosti z aukčního portálu to shrnuje jasně: „Československá porcelánová tvorba má ve světě vynikající jméno. Zatímco běžný užitkový porcelán sloužil každodenní potřebě, autorský design, limitované výtvarné edice a ručně malované unikáty z prvorepublikových a meziválečných dílen představují sběratelské klenoty, jejichž hodnota neustále roste.“ Jinými slovy: ne každý talíř z vitríny je poklad, ale ty správné se vyplatí hledat.
Z půdy rovnou do aukce
Dnešní aukční trh umí za vzácné autorské kusy, kompletní nepoškozené historické servisy nebo telčské ručně malované unikáty nabídnout částky v řádech tisíců, u výjimečných souprav i desítek tisíc korun. Než cokoliv prodáte, vyfoťte značky, zkontrolujte stav a srovnejte ceny skutečně prodaných položek. Pomůže vám i specializovaná aukční síň nebo sběratelský web, kde vám kousek zdarma pomohou určit.
Že to není jen teorie, potvrzují příběhy samotných lidí. Jak uvádí jeden ze sběratelů v diskusi na Aukru, při vyklízení půdy po babičce našli starou závěsnou mísu s ruční malbou a značkou z Telče: „Mysleli jsme, že jde o obyčejnou dekoraci, ale v online aukci se o ni sběratelé doslova poprali a nakonec se prodala za 3 500 Kč!“ Podobných příběhů najdete na aukčních portálech desítky a každý začíná stejně: někdo otočil talíř dnem vzhůru.
Takže až příště otevřete babiččin sekretář, zpomalte. Vezměte do ruky šálek, ze kterého jste jako děti pili kakao, a podívejte se, co se skrývá pod ním. Může to být jen krásná vzpomínka, nebo taky malý poklad, který zaplatí dovolenou. A vzpomínka k tomu zůstane zadarmo.
Zdroje článku: telc.eu, Muzeum Vysočiny Jihlava, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská