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Pět set wattů není kouzlo. Slabší přímotop může topit déle

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Vyšší cena přímotopu nezaručuje nižší účet. Modelový výpočet ukazuje, kolik elektřiny by musel dražší přístroj ušetřit, aby se příplatek vrátil.
Šedé přenosné topidlo s přední mřížkou a černé věžové topidlo v pozadí.

Šedé přenosné topidlo s přední mřížkou a černé věžové topidlo v pozadí.

Zdroj: Trongphu / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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