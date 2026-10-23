Pět set wattů není kouzlo. Slabší přímotop může topit déle

Drahý přímotop může nabídnout pohodlnější ovládání nebo lepší regulaci. Samotná vyšší cena ale nezajistí víc tepla z jedné kilowatthodiny. Na modelovém výpočtu ukazujeme, kolik by musel dražší přístroj skutečně ušetřit, aby se příplatek vrátil.
Při výběru topidla se snadno začne počítat vzhled, počet režimů a slovo „úsporný“ na krabici. Jenže elektroměr si katalog nečte. U běžného elektrického odporového topidla potřebujete zjistit hlavně to, kolik elektřiny spotřebuje při vytápění vašeho pokoje. Samotný materiál topného tělesa ani vyšší cenovka účet nespočítají.
Olej, keramika ani drahý kryt další teplo nevyrobí
Elektrická odporová topidla mění odebranou elektřinu prakticky celou na teplo v místnosti. Tento princip vysvětluje například
energetická poradna amerického okresu Multnomah. Účinnost kolem 100 procent zde znamená přeměnu energie u spotřebiče, nikoli nízký účet nebo hodnocení celého řetězce výroby elektřiny.
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EECA řadí ke stejnému principu konvektory, olejové radiátory, ventilátorová i sálavá topidla. Liší se tím, jak teplo předávají a jak rychle ho pocítíte. Z toho neplyne, že každý přístroj vytopí každý pokoj stejně pohodlně nebo se stejným účtem.
U olejového radiátoru topné těleso ohřívá uzavřenou olejovou náplň. Když po vypnutí ještě hřeje, vydává dříve uložené teplo. Elektřina na jeho zahřátí už elektroměrem prošla. Doznívající teplo proto nelze přičíst jako úsporu navíc.
Olejový radiátor po vypnutí vydává teplo uložené při předchozím odběru elektřiny. Nejde o další energii zdarma. Air fans / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Slabší příkon není automaticky levnější vytápění
Pro názorný přepočet použijme modelovou cenu 6 Kč za kWh. Není to průměr českého trhu ani nabídka dodavatele. Náklad při stálém odběru spočítáte jako příkon v kW × dobu v hodinách × cenu za kWh. Při uvedených předpokladech vychází stejné množství odebrané energie takto:
Stálý příkon Doba odběru Spotřeba Modelový náklad 500 W 2 hodiny 1 kWh 6 Kč 1 000 W 1 hodina 1 kWh 6 Kč 2 000 W 30 minut 1 kWh 6 Kč
Tabulka porovnává odebranou energii, nikoli rychlost vytopení konkrétní místnosti. Malé topidlo může v chladném pokoji běžet dlouho a požadované teploty přesto nedosáhnout. Naopak přístroj s termostatem nemusí odebírat plný příkon celou dobu, po kterou je zapnutý. Účet tedy neurčuje samotné číslo na štítku.
Co musí vydělat příplatek 3 000 korun
Vezměme další výslovně modelovou situaci: zvažujete přístroj dražší o 3 000 Kč. Aby příplatek při ceně 6 Kč/kWh pokryla jen úspora elektřiny, musel by za dobu používání ušetřit 500 kWh. Výpočet je 3 000 ÷ 6. Nejde o porovnání cen konkrétních výrobků ani o výsledek našeho měření.
Pro představu přepočtěme potřebnou úsporu na omezení odběru 2kW topidla během 100 dnů přitápění za sezonu. Následující hodnoty jsou scénáře, nikoli slib, že jich dosáhne dražší termostat:
O kolik kratší by byl denní odběr 2 kW Úspora za 100 dnů Úspora při 6 Kč/kWh Prostá návratnost příplatku 3 000 Kč 15 minut 50 kWh 300 Kč 10 sezon 30 minut 100 kWh 600 Kč 5 sezon 60 minut 200 kWh 1 200 Kč 2,5 sezony
Smysl má takové srovnání při srovnatelném pohodlí. Když kratší provoz znamená jen studenější pokoj, nekupujete stejnou službu levněji. Model také nepočítá se změnou ceny elektřiny, poruchou, životností ani časovou hodnotou peněz. Při nulové úspoře se příplatek z účtů nevrátí vůbec.
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Rozumný důvod pro dražší model může být regulace, která omezí přetápění, nebo ovládání odpovídající vašemu režimu. EECA doporučuje termostat právě proto, že řídí dodávku energie podle teploty. Zda proti vašemu současnému topidlu ušetří, závisí i na tom, jak dobře je regulovaný už dnešní provoz.
Regulace může omezit přetápění, ale skutečná úspora závisí i na dosavadním způsobu vytápění. Ilustrační snímek pokojového termostatu. Ente75 / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Výjimku zaslouží také způsob využití tepla. Podle britské organizace
Energy Saving Trust může sálavý panel zajistit pocit tepla při nižší teplotě vzduchu, pokud jste v jeho přímém dosahu. Organizace ale zároveň upozorňuje na nedostatek výzkumu potvrzujícího úspory při přechodu z jiných elektrických topidel. Změna pohodlí a regulace není důkazem vyšší účinnosti přeměny elektřiny.
U prodejního slibu se proto ptejte, vůči čemu se úspora počítá: při jaké teplotě, v jaké místnosti a za jak dlouhou dobu. Pro domácí kontrolu pomůže
měřič spotřeby do zásuvky, pokud jeho návod dovoluje zátěž daného topidla. Srovnávejte kWh za podobně chladné dny, stejnou dobu pobytu a srovnatelnou vnitřní teplotu. Ani tak nejde o laboratorní test, protože počasí a tepelné ztráty se mění.
Levnější nákup ovšem není omluva pro poškozený kabel nebo nevhodné zapojení.
Hasičský záchranný sbor ČR doporučuje poškozené přívody nepoužívat. Při nedostatku zásuvek si připomeňte také, proč dvě prodlužovačky za sebou nezvyšují dovolené zatížení. O umístění a připojení rozhoduje návod konkrétního topidla.
Před příplatkem za úspornost si napište dvě čísla: rozdíl pořizovací ceny a potřebnou úsporu v kWh. Jestli prodejce umí doložit jen hezký kryt a nižší příkon, finanční návratnost tím ještě neprokázal. Za pohodlí můžete připlatit vědomě. Od slibu nižšího účtu chtějte víc než přídavné jméno.