Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vejce uložená ve dveřích lednice se kazí dvakrát rychleji. Stačí je přesunout o pár centimetrů a vydrží čerstvá celý měsíc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dveřní přihrádka patří k nejteplejším a nejneklidnějším místům v lednici. Když vejce přesunete na zadní polici, ušetříte je zbytečných teplotních výkyvů.
Vejce uložená ve dveřích lednice se kazí dvakrát rychleji. Stačí je přesunout o pár centimetrů a vydrží čerstvá celý měsíc

Vejce uložená ve dveřích lednice se kazí dvakrát rychleji. Stačí je přesunout o pár centimetrů a vydrží čerstvá celý měsíc

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kočka si ve smečce vždy vybojuje vyšší postavení než pes. Kdo to při seznamování nerespektuje, zaručí si týdny prskání a stresu
Kočka si ve smečce vždy vybojuje vyšší postavení než pes. Kdo to při seznamování nerespektuje, zaručí si týdny prskání a stresu
Jedna vosa sesbírá za den 100 mšic a skupina jich za hodinu pochytá 200 much. Kdo je vyžene, přijde o nejlepší ochranu zahrady
Jedna vosa sesbírá za den 100 mšic a skupina jich za hodinu pochytá 200 much. Kdo je vyžene, přijde o nejlepší ochranu zahrady

Zahrada oplývající takovou biodiverzitou je nejen známkou zdraví, ale také důkazem moudrosti zahradníka....

Žloutnutí jehličnanů na jaře nezpůsobí mráz, ale chyba z podzimu. Stačí pravidelně zalévat i v zimě a jehličí zůstane zelené
Žloutnutí jehličnanů na jaře nezpůsobí mráz, ale chyba z podzimu. Stačí pravidelně zalévat i v zimě a jehličí zůstane zelené

Zhnědlé túje a smrčky po zimě často nemají na svědomí mráz. Za jarním žloutnutím stojí fyziologické sucho,...

Mravenci, plíseň i plevel zmizí po jedné lžičce jedlé sody. Ale kdo ji nasype přímo na záhon bez propláchnutí, zničí si půdu na celou sezónu
Mravenci, plíseň i plevel zmizí po jedné lžičce jedlé sody. Ale kdo ji nasype přímo na záhon bez propláchnutí, zničí si půdu na celou sezónu

Aby vás příště nepřekvapil náhlý útok škůdců nebo chorob, připravte si k ruce jedlou sodu. Poslouží vám...

Jedna PET lahev s pískem v záchodové nádržce sníží účet za vodu o tisíce korun. Většina lidí ji ale vloží špatně a nic neušetří
Jedna PET lahev s pískem v záchodové nádržce sníží účet za vodu o tisíce korun. Většina lidí ji ale vloží špatně a nic neušetří

I malá domácí vychytávka vám může při spotřebě vody ušetřit tisíce korun ročně. Potřebovat budete jen malou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.