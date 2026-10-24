Vejce uložená ve dveřích lednice se kazí dvakrát rychleji. Stačí je přesunout o pár centimetrů a vydrží čerstvá celý měsíc

Z nákupní tašky se na linku dostávají dvě plata vajec. Ruka je skoro automaticky zasune do dvířek lednice, do důlků vylisovaných přesně pro ně. Právě tady ale vejce zbytečně přicházejí o kvalitu. Americký úřad pro potraviny a léčiva FDA i zemědělská výzkumná služba USDA doporučují skladovat vejce v krabičce uvnitř lednice a dvířkům se vyhnout. Teplota v nich při každém otevření kolísá a vejce kvůli tomu ztrácejí čerstvost znatelně dřív. Celá náprava přitom zabere jen pár vteřin. Stačí plato přesunout o kus dál, na zadní polici.
Proč vejce ve dveřích lednice ztrácejí čerstvost rychleji
Dvířka jsou nejvíc vystavenou částí chladničky. Při každém otevření se do lednice dostane teplý vzduch z kuchyně a ze všeho nejdřív ohřeje právě přihrádky ve dveřích. FDA proto výslovně radí nechat vejce v kartonu uvnitř lednice, protože u dveří bývá tepleji. Americké informační centrum Egg Safety Center dodává, že prostor ve dveřích trpí kolísáním teploty, které přináší neustálé otevírání a zavírání.
Výrobci lednic si toho jsou vědomi. Návod k chladničkám Bosch řady KGN56 doporučuje v chladicí části nastavit 4 °C a mezi faktory, které vnitřní klima rozkolísají, jmenuje četnost otevírání, množství uložených potravin, teplotu nově vložených věcí, teplotu v místnosti i přímé slunce. Přesto stojan na vejce v mnoha modelech najdete ve dvířkách. Podle nás za tím stojí hlavně pohodlí a úspora místa, protože vejce jsou tam po ruce. Potravinářsky nejstabilnější místo to ale nebývá.
Proč na výkyvech tolik záleží? Vyšší a proměnlivá teplota urychluje stárnutí vejce a nahrává bakteriím. Podle univerzitní poradenské služby University of Alaska Fairbanks zpomaluje teplota do zhruba 7 °C jak úbytek kvality, tak množení salmonely. Teplo a sucho naopak kvalitu srážejí rychle.
Zadní police: pár centimetrů, které prodlouží čerstvost
Nejpřesnější radu dává USDA/ARS: původní obal na zadní polici. Karton vejce mírně izoluje a tlumí prudké teplotní změny, ke kterým dochází po otevření dvířek. Zadní stěna lednice bývá zároveň nejchladnější a nejklidnější zónou celého prostoru.
Domácí postup se vejde do několika bodů:
- Ze dveří dovnitř. Pokud vejce teď leží ve dvířkách, patří na vnitřní polici. Když už jsou na polici vpředu, stačí je posunout dozadu.
- Ponechat původní plato. Chrání skořápky, pomáhá udržet stálejší chlad a nese datum minimální trvanlivosti.
- Hlídat pachy. Skořápka je pórovitá a vejce podle UAF snadno nasáknou vůni jablek, ryb, cibule nebo brambor.
- Nemýt předem. FDA doporučuje vejce před uložením zbytečně neoplachovat. Prasklé kusy vyřaďte hned.
- Nechat proudit vzduch. Přecpaná lednice chladí nerovnoměrně, ideální je teplota kolem 4 °C.
Pokud se karton do lednice nevejde, poslouží i čistá a suchá uzavíratelná krabička na potraviny. Na víčko se vyplatí fixou napsat datum minimální trvanlivosti, protože jinak se po přesypání ztratí.
Celý měsíc čerstvosti: co prozradí 28 dní na obalu
V Česku platí jasné pravidlo. Podle Státní veterinární správy je datum minimální trvanlivosti u vajec třídy A nejvýše 28 dní od snášky a stejnou lhůtu potvrzuje i vyhláška Ministerstva zemědělství. Obchody smějí vejce prodávat nejpozději sedm dní před koncem minimální trvanlivosti. Zbývající dny patří domácnosti a právě během nich rozhoduje, kde vejce v lednici leží.
Přesun na zadní polici datum na obalu neposune, pomůže ale z deklarovaných dní vytěžit maximum. Jak velký rozdíl dělá chlad, ukazuje srovnání USDA/ARS: při pokojové teplotě může kvalita žloutku za necelých 24 hodin klesnout víc než za 15 týdnů ve správně chlazené lednici. Měsíc čerstvosti tedy dává smysl jen tam, kde má vejce stálý chlad bez kolísání teploty.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková