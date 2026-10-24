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Žloutnutí jehličnanů na jaře nezpůsobí mráz, ale chyba z podzimu. Stačí pravidelně zalévat i v zimě a jehličí zůstane zelené

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Zhnědlé túje a smrčky po zimě často nemají na svědomí mráz. Za jarním žloutnutím stojí fyziologické sucho, které se zakládá už v září a říjnu.
Žloutnutí jehličnanů na jaře nezpůsobí mráz, ale chyba z podzimu. Stačí pravidelně zalévat i v zimě a jehličí zůstane zelené

Žloutnutí jehličnanů na jaře nezpůsobí mráz, ale chyba z podzimu. Stačí pravidelně zalévat i v zimě a jehličí zůstane zelené

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:00

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