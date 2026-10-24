Žloutnutí jehličnanů na jaře nezpůsobí mráz, ale chyba z podzimu. Stačí pravidelně zalévat i v zimě a jehličí zůstane zelené

Březnové ráno, zahrada po zimě a u branky stojí tújový živý plot s rezavými skvrnami na jižní straně. Většina majitelů v té chvíli obviní mrazy a sáhne po fungicidu nebo pytli hnojiva. Polský zahradník Michał Mazik z magazínu
Zielony Ogródek přitom popisuje žloutnutí a hnědnutí jehlic i šupinovitých lístků jako typický projev fyziologického sucha. Rostlina přes zimu doslova žízní a o tom, jestli bude na jaře zelená, se podle nás rozhoduje dávno před prvním sněhem. Zimní konev totiž jen dohání zásobu vody, kterou měla dřevina dostat ještě před promrznutím půdy. Fyziologické sucho: proč jehličnan žízní uprostřed zamrzlé zahrady
Stálezelené dřeviny v zimě nespí tak hluboce, jak by se mohlo zdát. Jehlice dál dýchají a odpařují vodu, zvlášť za jasných dnů, kdy se do nich opírá nízké slunce a k tomu fouká suchý vítr. Ztráta vody tak běží celou zimu.
Háček je pod zemí. Kořeny ze zmrzlé nebo jen velmi studené půdy vodu prakticky nenasají.
Atlas poškození dřevin Mendelovy univerzity uvádí, že příjem vody se zadrhává už při teplotě půdy zhruba do 2 °C. Koruna tedy vydává, kořen nedodává a pletiva postupně vysychají.
Zrádné je načasování. Poškození vzniká v lednu či únoru, jenže viditelné bývá až v březnu a dubnu, kdy se nadzemní části probouzejí. Odtud pramení mylná diagnóza. Murator, kde Mazik téma rozvíjí, upozorňuje, že pěstitelé pak zbytečně kupují postřiky proti houbám a minerální hnojiva, ačkoli jde v mnoha případech o obyčejné zimní vyschnutí.
Ohrožené nejsou všechny dřeviny stejně. Modřín jehličí na zimu shazuje, takže se ho problém netýká. Nejvíc trpí:
mladé výsadby zhruba do 3 až 5 let, jejichž kořeny ještě nesahají hluboko, zakrslé formy a rostliny v nádobách, túje, cypřiše, jedle kavkazská, smrk bílý a tisy, dřeviny na slunném a větrném stanovišti nebo v lehké písčité půdě.
Borovice a jalovce snášejí sucho o poznání lépe, i když ani ony nejsou nezranitelné.
Podzimní chyba: suchý kořenový bal a dusík v nesprávnou chvíli
Hlavní prohřešek je až banálně prostý. Po létě péče skončí, hadice zmizí v garáži a jehličnany vstoupí do zimy s vyprahlým kořenovým balem. Pokud byl podzim suchý, nemají z čeho brát. Mazik proto doporučuje vydatnou zálivku na podzim i v průběhu zimy jako hlavní prevenci.
Pozor, déšť může klamat. Přeháňka zvlhčí povrch, zatímco bal u kořenů zůstane prašně suchý. Zahradní centrum Smaragd radí odhrnout mulč a ověřit vlhkost v hloubce 15 až 20 cm, tedy tam, kde u zakořeněných dřevin skutečně probíhá příjem vody. Stačí lopatka nebo prst zabořený do sondy.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Druhý omyl se skrývá v pytli s hnojivem. Dusík pohání tvorbu nové zelené hmoty, a to je na podzim to poslední, co dřevina potřebuje. Mladé přírůstky nestihnou vyzrát a do mrazů vstupují měkké a zranitelné. Forestina to popisuje bez obalu: podzimní dusík vytváří křehké, měkké buňky. Podzimní výživa má naopak zpevnit dřevo a posílit jehlice, k čemuž slouží hlavně draslík, dále fosfor a hořčík.
Jak to vypadá v praxi, ukazují dvě česká hnojiva:
Hnojivo Složení Doporučený termín Podzimní hnojivo pro jehličnany (Forestina) 31 % K₂O + 14 % MgO, bez dusíku podzim a brzké jaro Cererit s guánem Podzim 3 % N + 3 % P₂O₅ + 19 % K₂O srpen až říjen
Pro jehličnany je podle nás čistší volbou varianta zcela bez dusíku. A termín? Polský zdroj jmenuje začátek října, čeští výrobci zmiňují už konec srpna. Nejbezpečněji tedy hnojte v srpnu až září; začátek října berte jako krajní mez v teplejších polohách.
Zimní zálivka podle zahrádkářů: 20 až 30 litrů na metr čtvereční při oblevě
Pokud podzim nevyšel, zima ještě nabízí šanci napravit škody.
Český zahrádkářský svaz doporučuje stálezelené a jehličnaté dřeviny při oblevách zalít alespoň dvakrát měsíčně dávkou 20 až 30 litrů na metr čtvereční, podle hloubky kořenění. Týká se to hlavně zim bez sněhu, kdy půda promrzá.
Konkrétnější představu dává americká univerzitní poradna z Marylandu: středně velký keř potřebuje zhruba 19 litrů, pokud je půda suchá v hloubce kolem 15 cm. Pro tújku vysokou po pás to znamená zhruba jednu velkou konev a ještě kus druhé.
Klíčová pravidla zimního zalévání:
lijte jen v bezmrazém dni, kdy půda rozmrzla a voda se vsakuje, do zmrzlé nebo podmáčené země nezalévejte, k aktivním kořenům se voda nedostane a hrozí přemokření, směřujte vodu ke kořenové zóně, nelijte ji jen ke kmínku, nádoby kontrolujte častěji, protože vysychají rychleji a zároveň snáz promrzají.
Konev ale tvoří jen jeden článek řetězu. Vrstva organického mulče kolem kořenů drží vlhkost a tlumí promrzání. Wisconsinská univerzita doporučuje zhruba 2,5 až 7,5 cm a varuje před nahrnováním mulče přímo ke kmínku. Sníh u paty dřevin klidně ponechte nebo přihrňte; izoluje a pozvolna dodává vodu. Z větví sloupovitých druhů ho naopak opatrně setřásejte a jejich korunu na podzim pružně svažte provazem či sítí, aby se pod tíhou neroztrhla. Materiál se nesmí zařezávat do větví.
Na zázračné postřiky proti odparu, takzvané antitranspiranty, raději nespoléhejte. Podle wisconsinských odborníků výzkum jejich spolehlivost nepotvrzuje.
Hnědé jehličí na jaře: sucho, houba, škůdce, nebo sůl od silnice?
Než začnete zachraňovat, ověřte, s čím máte co do činění. Na fyziologické sucho ukazuje souhra několika indicií:
příznaky naskočily až po zimě, hnědne hlavně slunná nebo větrná strana, jde o mladou výsadbu či rostlinu v nádobě, kořenový bal je suchý, zima byla bez sněhu nebo s dlouhým promrznutím.
Houbové choroby obvykle postupují pomaleji, často od spodních větví vzhůru, a na jehlicích zanechávají skvrny či pruhy. Škůdce, třeba svilušky, prozradí jen nález samotných živočichů, proto stojí za to vzít lupu. Přemokření vypadá podobně jako sucho, jenže půda zůstává dlouhodobě mokrá.
Samostatnou kapitolou je posypová sůl. Illinoiská univerzita upozorňuje, že napodobuje zimní vysychání, ale prozradí ji poloha: poškozená bývá strana k silnici či chodníku, často stejně u více rostlin v řadě.
A někdy jde o úplně normální děj. Starší vnitřní jehlice přirozeně opadávají, typicky na podzim. Vypadá to hrozivě, přesto jde o běžnou obměnu.
Zhnědlá túje v dubnu: počkejte s nůžkami
Odumřelé jehlice se do zelené barvy nevrátí, s tím je třeba počítat. Neznamená to ovšem, že je větev mrtvá. Americké univerzitní poradny shodně radí nespěchat s řezem a počkat na rašení.
Jednoduchý test zvládne každý: nehtem jemně seškrábněte kůru na větvičce. Zelené vlhké pletivo pod ní znamená život, hnědé či šedé suché dřevo konec. Stejně prohlédněte pupeny. Pokud jsou živé, výhon nejspíš obraší a mezery se během sezony zatáhnou. Teprve skutečně odumřelé části zkraťte zpět na živé pletivo.
U borovic a smrků buďte zvlášť opatrní. Ze starého dřeva obrůstají jen omezeně, takže příliš hluboký zásah může nechat trvalou díru. A rostlinu, která přečkala zimu, zalijte, jakmile půda rozmrzne. Jaro bývá u nás stále častěji suché.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková