CENTRUM o páté: Co dnes hýbe televizí? StarDance, návrat Nemocnice i korejské hity

Poplatky prošly do další fáze, spor ale zdaleka nekončí
Po více než dvacetihodinové parlamentní debatě koalice prosadila posun návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků do druhého čtení. Spor tím nekončí: odpůrci změny chystají další protesty, v neděli se má konat demonstrace v Praze a následovat má jednání sněmovního mediálního výboru; ve hře je i obrácení se na Ústavní soud.
StarDance čeká třetí večer. Favorit nemusí mít postup jistý
Osm tanečních dvojic zůstává ve hře o pokračování ve StarDance, ale ani dobré hodnocení poroty nemusí zajistit bezpečný postup. Předchozí večer skončil překvapivým vyřazením bývalého tenisty Radka Štěpánka, přestože ho sázkové kurzy předtím neoznačovaly za největšího kandidáta na odchod. Tentokrát se pozornost bookmakerů obrací mimo jiné ke zpěvákovi Tomáši Polákovi, který už jednou jejich odhady překvapil. Sobotní večer tak znovu ukáže, jak moc se předpoklady mohou lišit od hlasování diváků.
Nemocnice na kraji města se vrací s novými osudy
Seriál Nemocnice na kraji města – nové osudy navazuje na známou lékařskou ságu a vrací na scénu primářku Alžbětu Čeňkovou i ředitele Arnošta Blažeje. Děj se znovu odehrává v borské nemocnici, kde se vedle pracovních situací rozvíjejí také příběhy Blažejových synů, rodiny Machovcových a mladé sestry Fany. Pokračování staví na známém prostředí a postavách, zároveň však přivádí do nemocnice nové výrazné tváře.
Václav Vydra a Jana Boušková: žádost o ruku přišla v nemocnici
Václav Vydra a Jana Boušková tvoří pár už desítky let a jejich společný příběh má i nečekaný zlom. Boušková požádala Vydru o ruku v době, kdy se zotavovala po vážné nehodě a obávala se o jeho život. Jejich vztah přitom začal už v mládí: Vydra se o ni pokoušel ucházet během studií na konzervatoři, tehdy ale jeho romantické gesto s karafiátem dopadlo jinak, než zamýšlel. Příběh připomíná, že některé důležité životní kroky přicházejí až ve chvíli, kdy se okolnosti nečekaně změní.
Netflix se vrací ke korejským hitům, které přitáhly miliony diváků
Netflix si o víkendu připomíná deset let působení v Jižní Koreji a má za sebou výraznou stopu v tamní i světové popkultuře. Od roku 2021 se do jeho globálního žebříčku TOP 10 dostalo více než 210 korejských titulů a rekordmanem zůstává Hra na oliheň, která v žebříčku vydržela 32 týdnů v řadě. Streamovací služba zároveň chystá návrat zombie hitu, který si získal velkou pozornost diváků. Korejská tvorba tak už dávno není okrajovou nabídkou pro úzké publikum, ale jedním z výrazných tahounů globálního streamování.
První kočka ve vesmíru let přežila. Její osud ale šťastný nebyl
Před 63 lety se do vesmíru vydala kočka, kterou francouzský program vybral z toulavých zvířat v ulicích Paříže. Na rozdíl od mnoha zvířecích průkopníků se z letu vrátila živá, její příběh však neměl šťastný konec: o dva měsíce později ji vědci utratili kvůli plánovanému zkoumání mozku. Příběh připomíná méně známou kapitolu dobývání vesmíru, kdy zvířata sloužila k ověřování možností letů, jejichž rizika člověk teprve poznával.
Změna času může rozhodit i domácí techniku
V noci ze soboty na neděli se čas ve tři hodiny ráno vrátí na druhou. Moderní mobilní telefony změnu obvykle provedou automaticky, některé domácí spotřebiče, hodiny v autech nebo časovače ale mohou zůstat nastavené podle původního času. Kratší nedělní ráno tak může znamenat nejen hodinu spánku navíc, ale i drobnou kontrolu zařízení, která se sama nepřizpůsobí.
Obrazovka dokáže spojovat miliony lidí u stejného příběhu, ale také rozdělovat veřejnost ve chvíli, kdy se řeší, kdo a jak ji má financovat. Ať už jde o televizní soutěž, seriálový návrat nebo historický záznam z vesmíru, příběhy, které sledujeme, vždy vypovídají něco i o době, ve které vznikají – a o tom, co od nich sami očekáváme.