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CENTRUM o páté: Co dnes hýbe televizí? StarDance, návrat Nemocnice i korejské hity

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Televize dnes není jen zábavou na sobotní večer: kolem jejího financování se vede ostrý politický spor, zatímco diváci řeší taneční soutěž, návraty seriálových hrdinů i nové příběhy ze streamovacích služeb. Vedle dění na obrazovkách připomínáme také nečekané životní zvraty a události, které se zapsaly do historie.
CENTRUM o páté: Co dnes hýbe televizí? StarDance, návrat Nemocnice i korejské hity

CENTRUM o páté: Co dnes hýbe televizí? StarDance, návrat Nemocnice i korejské hity

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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