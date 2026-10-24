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Hasiči a hasičky z Frýdku a Skalice bodovali na šampionátu i olympiádě

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Velký úspěch zaznamenali dobrovolní hasiči a hasičky z Frýdku a Skalice. Na českém šampionátu hasičů vybojovali mistrovské tituly a výsledky přivezli i z hasičské olympiády v rakouském Eisenstadtu.
Hasiči a hasičky z Frýdku a Skalice bodovali na šampionátu i olympiádě

Hasiči a hasičky z Frýdku a Skalice bodovali na šampionátu i olympiádě

Zdroj: Město Frýdek Místek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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