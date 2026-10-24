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20. výročí Jihlavského ježka. Plavání spojilo hendikepované sportovce z celého Česka

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Na bazénu Evžena Rošického v Jihlavě se 17. října uskutečnil 20. ročník plaveckých závodů pro osoby s hendikepem Jihlavský ježek 2026. Dorazili účastníci z různých koutů republiky a opět se ukázalo, že sport spojuje lidi, přináší radost a vytváří přátelství bez ohledu na životní překážky.
20. výročí Jihlavského ježka. Plavání spojilo hendikepované sportovce z celého Česka

20. výročí Jihlavského ježka. Plavání spojilo hendikepované sportovce z celého Česka

Zdroj: SK Vodomílek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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