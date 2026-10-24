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Češi při úklidu stále opakují stejnou chybu. Ocet a jedlá soda dohromady téměř nefungují

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Dennívýzva
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Nalít ocet na jedlou sodu a sledovat bouřlivé šumění pěny patří k nejrozšířenějším domácím radám. Mnoho lidí věří, že tato směs vyčistí připálený pekáč, zašlé spáry i ucpaný odpad v kuchyni. Z pohledu chemie jde však o naprostý omyl. Kyselina se zásadou se navzájem okamžitě…
Šumící pěna vzniklá smícháním jedlé sody a octa ve sklenici

Šumící pěna vzniklá smícháním jedlé sody a octa ve sklenici

Zdroj: katerha / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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