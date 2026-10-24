Talíř za 40 Kčs dnes stojí 50 000 Kč. O ceně rozhoduje značka na spodní straně a jedna výstava v Bruselu roku 1958

Stačí ho sundat z hřebíku a otočit. Na líci je sytá růže, pár lístků a glazura, která se po desetiletích leskne jen o něco méně než v den, kdy talíř někdo přinesl z obchodu. Tradovaná cena se pohybovala kolem 40 Kčs. Rozhodující informace se ovšem skrývá na rubu. Talíře Ditmar-Urbach spojované s bruselským stylem se objevují v nabídkách kolem 50 000 Kč a výjimečné exempláře ve výborném stavu přesahují i 100 000 Kč.
Ditmar-Urbach na dně talíře: podpis, který dělá cenu
Typický kus měří 18 až 23 centimetrů a nese ručně malovaný květinový nebo lidový dekor pod lesklou glazurou. Na první pohled nic mimořádného. Prodejci na Aukru popisují spodní stranu podobně: nápis DITMAR URBACH, pod ním MADE IN CZECHOSLOVAKIA, k tomu číslo formy. U jedné dohledané sady talířů s květinovým dekorem uvádí prodejce číslo 98 a na některých kusech ještě vtlačené číslo 52.
Rejstřík značek Antik Praha přidává další stopu: jako značku Ditmar-Urbach eviduje také labuť v kroužku s písmenem T, spojenou s Trnovany u Teplic. Část produkce se navíc váže ke Znojmu, což prodejci často zmiňují přímo v názvu inzerátu.
Proč tolik povyku kolem pár písmen na dně? Značka umožňuje přiřadit výrobce, období a někdy i konkrétní závod. Značení může být podglazurní, nanesené na glazuře, vtlačené nebo kombinované. Porcelán se značkou mívá podle Antik Praha zpravidla vyšší hodnotu, neoznačený kus se určuje obtížněji.
Co si tedy doma zkontrolovat:
- dno talíře: nápis DITMAR URBACH, MADE IN CZECHOSLOVAKIA, případně labuť s písmenem T,
- čísla: malované číslo formy i vtlačené číslice,
- rozměr: průměr v centimetrech,
- stav: otluky na okraji, vlasové praskliny, krakeláž, stopy lepení či přemalby,
- dekor: jak výrazná je malba a zda nejeví známky opotřebení.
Podle nás platí jednoduchá rovnice. Hodnotu tvoří souběh značky, prokazatelného původu, bezvadného stavu a poptávky. Růže je jen vstupenka. Dva talíře, které vedle sebe vypadají jako dvojčata, tak mohou na trhu skončit na opačných pólech cenové škály.
Bruselský styl a Expo 58: proč sběratelé zbystří u slova Brusel
Přívlastek „bruselský“ funguje na sběratelském trhu jako magnet. Má to dobrý důvod. Světová výstava v Bruselu probíhala od 17. dubna do 19. října 1958 a podle Expo 58 Art přilákala celkem 42 milionů návštěvníků. Československý pavilon si z nich prohlédlo zhruba šest milionů lidí a expozice získala hlavní cenu Zlatou hvězdu spolu s dalšími třinácti oceněními.
Moravská galerie v projektu Bruselský sen popisuje, co si svět z Bruselu odnesl: syntézu architektury, moderních interiérů, skla, nových hmot a užitných předmětů. Šlo o jednu z prvních velkých poválečných prezentací země za železnou oponou. Z úspěchu se zrodil fenomén bruselského stylu: výrazné barvy, organické tvary, odvaha v designu všedních věcí.
Ditmar-Urbach do příběhu zapadá. Sborník Slovenského národního muzea Etnografia připomíná postbruselskou kolekci užitkové keramiky s černo-oranžovým dekorem přezdívaným „pyžamo“. Navrhla ji Jarmila Formánková v roce 1959 a vyráběla se v 60. letech v závodě Ditmar-Urbach, tehdy součásti národního podniku Spojker Teplice. Výrobce tedy patřil k okruhu, který bruselskou vlnu přetavil do sériové produkce.
Retro horečka se netýká jen keramiky. Fotoaparáty Flexaret se na Aukru nabízejí od stokorun po zhruba 6 700 Kč, autíčko ITES Tatra 813 s původní krabicí se letos v březnu vydražilo za 5 600 Kč. Talíř s růží v tomto srovnání míří výš, pokud nese správný podpis a odpovídající příběh.
Jak ověřit cenu talíře dřív, než ho prodáte
Nejčastější chyba majitelů? Uvěří první cifře, na kterou narazí. Vystavená nabídka ovšem vypovídá jen o přání prodávajícího. Skutečnou tržní hodnotu ukazují výhradně dokončené obchody.
Na Aukru proto filtrujte skončené položky a sledujte, zda u nich svítí počet příhozů, nebo poznámka „Nikdo nezakoupil“. Na evropském portálu Catawiki hledejte označení „Sold“ (prodáno) a „Final bid“ (konečný příhoz). Čím víc přihazujících, tím věrohodnější cena.
Kam s talířem na odhad:
- Asociace starožitníků nabízí podle Antik Praha bezplatné poradenství v pražském Klubu starožitníků a na veletrhu Antique,
- Starožitnosti AVA oceňují orientačně podle fotografií, rozměrů a značení, výslovně ale upozorňují, že nejde o znalecký posudek,
- soudní znalec vystaví oficiální posudek, za který se platí individuálně.
Před odesláním nafoťte líc, dno se značkou, čísla, okraje i detail glazury. Značku snímejte při bočním světle, vtlačené číslice tak vystoupí výrazněji. Pokud značka chybí nebo je nečitelná, kus rovnou neodepisujte. Některé porcelánové soupravy měly označený jen jeden kus, takže talíř bez podpisu může pocházet ze značené sady.
Při prodeji se vyplatí trpělivost. Antik Praha popisuje dvě cesty: výkup přinese peníze okamžitě, ovšem nižší částku, komisní prodej může vynést víc, avšak až po uskutečnění obchodu. U kusu, kde existuje šance na sběratelskou hodnotu, bychom s přímým výkupem nespěchali. Bleší trh je rychlý, pro podobné nálezy ale riskantní: snadno skončí pod cenou.
U dražších exemplářů se vyplatí ověřit pravost. Sledujte, zda provedení značky odpovídá srovnatelným kusům ze sbírek a aukcí, zda dekor působí konzistentně a zda glazura nevypadá podezřele nově.
Péče o starý talíř: myčka je nepřítel číslo jedna
Talíř, který přežil desetiletí na zdi, dokáže zničit jediné nedbalé umytí. Canadian Conservation Institute doporučuje nejprve prohlédnout praskliny a stav malby. Robustní kusy pak umývat jen ve vlažné vodě s kapkou saponátu, v nádobě vyložené měkkou podložkou. Na skvrny nezkoušet bělidla ani kyseliny.
Museum of Royal Worcester přidává další zákazy: žádná myčka, žádné silné čisticí prostředky, žádné drhnutí a žádná lepicí páska přímo na povrchu. Ukládat se má s měkkými proložkami mezi jednotlivými kusy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková