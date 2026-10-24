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Talíř za 40 Kčs dnes stojí 50 000 Kč. O ceně rozhoduje značka na spodní straně a jedna výstava v Bruselu roku 1958

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Malovaný talíř s růží visel v kuchyni skoro každé babičky. Podle sběratelských zpráv dnes vybrané kusy Ditmar-Urbach míří až k 50 000 Kč.
Talíř za 40 Kčs dnes stojí 50 000 Kč. O ceně rozhoduje značka na spodní straně a jedna výstava v Bruselu roku 1958

Talíř za 40 Kčs dnes stojí 50 000 Kč. O ceně rozhoduje značka na spodní straně a jedna výstava v Bruselu roku 1958

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:00

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