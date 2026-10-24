Daenerys ošálila smrt a poučila se z filmových propadáků. Emilia Clarke se ke 40 probojovala

Tony Soprano, Walter White a… Daenerys Targaryen? Každá z minulých tří dekád na HBO ustavila televizní postavu, která pomyslně hnula s tektonickými deskami média procházejícího zlatou érou. Ta poslední se s tváří Emilie Clarke vyvinula v nevyzpytatelný element dlouho bezmezně zbožňované Hry o trůny, jejíž zakončení – silně napojené na osud Matky draků – ale fanoušky rozeštvalo. Dnes čtyřicetiletá herečka rovněž cítila pachuť a v jednu chvíli se po dvou tajně prodělaných mozkových operacích zdálo, že bojuje s pěkně ďábelskými božími mlýny. Ničemu nepomohly ani blockbusterové filmové minely, které Clarke přiměly přehodnotit svou představu o úspěchu.
Převlékaly se za ni Madonna či Khloe Kardashian a tisíce matek po ní pojmenovalo své narozené dítě. Daenerys Targaryen, svůdná hrdinka krvavého Západozemí z pera George R. R. Martina, byla do jisté chvíle nezpochybnitelným kulturním živlem. A přitom ji ztvárňovala médiem neprozkoušená dívka s elastickým obočím a vstřícným, opravdovým úsměvem, který jí v realitě z tváře nemizí ani následkem těžko představitelných zdravotních příkoří. Během natáčení Hry o trůny prodělala hned dvakrát krvácení do mozku. „Tehdy jsem při zotavování a následné péči po poranění mozku tápala v moři otázek a nevěděla, co bude dál,“ přiznala pro Variety v době, když svůj letitý boj pustila do světa.
Ošálit smrt a celé Západozemí
„Ošálit smrt“ dokázala tak, jak by to příslušelo právě neohrožené dědičce nejkrvavějšího fantaskního trůnu, jejíž vůli plní mimo jiné armády osvobozených otroků a samozřejmě poslední žijící draci. Možná je to ale i důsledek genetické výbavy u dcery dvou cílevědomých rodičů, kteří ji spolu s jejím o dva roky starším bratrem vychovávali na malebném venkově nedaleko univerzitního města Oxfordu. Její otec začínal jako bedňák a postupně se vypracoval na zvukového technika těch největších a nejokázalejších londýnských muzikálů. Matka pracovala jako sekretářka, ale časem to dotáhla na uznávanou marketingovou manažerku.
Emilia, která prý chtěla hrát už od tří let, většinu školy strávila na prestižní místní internátní škole St. Edward’s. „Moje škola byla dost nóbl a já do téhle škatulky nikdy úplně nezapadala,“ svěřila se. „Byla jsem opravdu umělecky založená, ale nikdo jiný takový nebyl. Všichni byli něco jako právníci, kteří hráli tenis. Já byla v tenise příšerná a právo mě nezajímalo.“ Kvůli absurdně výraznému a pohyblivému obočí se jí vrstevníci posmívali a otec vyrukoval s odlehčeným moudrem, když jej dcera zpravila o svých hereckých ambicích. „Odpověděl mi, že se stačí naučit jedinou větu: ‚Dáte si k tomu hranolky?‘“
Po internátní škole našla spřízněné duše na herecké škole – ne na Royal Academy of Dramatic Art, kam ji nepřijali, ale na neméně prestižní Drama Centre London. Když školu dokončila, žádný z jejích učitelů ji podle jejích slov nepovažoval za budoucí hereckou hvězdu, a tak se rozhodla postupovat prakticky: obětuje rok a pak zhodnotí, co dál. Po několika menších televizních a filmových rolích (mimo jiné v rozkošném televizním céčku Trias útočí a v soap opeře Doctors) a epizodě telemarketingu pracovala v londýnském Filmovém muzeu, když jí konečně zavolal agent. Clarke zaslala castingové video HBO, která připravovala malý fantaskní seriál Hra o trůny, ale Daenerys měla skončit u jiné herečky. Showrunneři David Benioff a D. B. Weiss původně natočili pilotní díl s Tamzin Merchant, jenže po zdrcující kritice ze strany produkce většinu materiálu zahodili a několik postav přeobsadili.
Tím pádem se usmálo štěstí na Clarke, která mu zářivý úsměv jako vždy oplatila. Weiss s Benioffem pro Daenerys „záměrně napsali náročnější scény, které vyžadovaly odvážnou Johanku z Arku připomínající víru v sebe samu, překračující hranice rozumu.“ Třiadvacetiletá aspirantka jim na videu učarovala a měli jasno: „Když jsme se šli setkat do kanceláře castingové režisérky, šlo spíš o to: ‚Hlavně ať není problémová nebo úplně šílená.‘ Emilia ale nebyla ani jedno. Byla roztomilá, nohama pevně na zemi, uvolněná a vtipná.“ A aby si svou roli definitivně pojistila, 157 centimetrů vysoká a zcela neznámá herečka – která se ani zdaleka nepodobala knižnímu popisu „vysoká, blondýna a štíhlá jako proutek“ – před celou místností plnou manažerů HBO z vlastní iniciativy předvedla robotický tanec.
Zkoušky filmového průmyslu
Clarke byla štěstím bez sebe, ale rázem se vyrojily i varovné signály. „Když jsem poprvé četla scénáře, byla jsem s rodinou na dovolené,“ vzpomínala herečka, která hned v první řadě účinkovala ve scénách zahrnujících znásilnění, úplnou nahotu a pojídání koňského srdce. „Řekla jsem tátovi, že prvních pět epizod asi nebude moct sledovat…“ Jenže právě během těchto epizod, kdy několikrát stála nahá před zraky mnoha dalších herců a tvůrců a před zvyšujícím se počtem diváků, se z ní okamžitě vyklubala vycházející televizní hvězda. V nejtěžších chvílích jí pomohl zkušenější kolega Jason Momoa a herečka zpětně odvážných scén nelitovala, byť jí zprvu připadaly děsivé. „Dokonce jsem zašla za Davidem Benioffem a Danem Weissem a poděkovala jim. Říkala jsem si: ‚Tohle je scéna, na kterou jsem čekala!‘ Protože schytávám spoustu kritiky za to, že jsem hrála v nahých a sexuálních scénách. Už to samo o sobě je strašně antifeministické. Problém je právě v tom, že ženy nenávidí jiné ženy. To mě mrzí, a proto je úžasné mít scénu, u které jsem si mohla říct: ‚Tak tady to máte!‘“ vysvětlila svůj retrospektivní pohled.
Natáčení Hry o trůny, které jí přinášelo stále víc peněz a rodičům pomohlo s hypotékou, nikdy nepovažovala za vyloženě toxické. Zvlášť v porovnání s dalšími, především filmovými zakázkami, u nichž dle vlastních slov zažila nedostatek ohleduplnosti, jíž se dalo snadno předejít byť jen špetkou empatie. Pravděpodobně narážela na sci-fi Terminator Genysis, jejíž tvůrci jí roku 2015 svěřili nehoráznou zodpovědnost – navázat na Lindu Hamilton v roli Sarah Connor, samozřejmě po boku Arnolda Schwarzeneggera. „Dokončit Terminátora bylo jako sjet z horské dráhy,“ přiznala. „Byla to obrovská bestie a kladli na mě velké nároky. Tehdy jsem si kladla otázky, jakou kariéru vlastně chci mít a co bych měla dělat, abych jí dosáhla. Pak jsem se vrátila ke Hře o trůny a připadala si jako doma. Už jen vůně hotelu v Belfastu ve mně vyvolávala pocit bezpečí. Řekla jsem si, ať se vykašlu na nějaký velký kariérní plán. Chci jen brát práci, která mě dělá šťastnou.“
Zkusila si ještě jednu blockbusterovou štaci, a to rovnou v předaleké galaxii. Star Wars spin-off o mladém Solovi bohužel – podobně jako Genysis – stíhaly produkční maléry. Došlo k výměně režisérů a projekt dospěl k mírnému kasovnímu průšvihu, takže z Lucasfilmu nemohla sálat pozitivní energie. Clarke ale sklidila chválu za výkon v úloze Qi’ru, Hanovy dětské lásky, která se po letech odloučení znovu objeví v jeho životě, ovšem jako členka zločineckého syndikátu Crimson Dawn. Hvězda dojímavé romance Než jsem tě poznala přitom neměla čas přemýšlet nad tím, že její filmová kariéra se možná nikdy nerozjede tak, jak si o pár let dříve představovala. Po premiéře sedmé, předposlední série Hry o trůny jí zemřel tatínek a samotná Clarke šla nedlouho poté s kůží na trh, když zveřejnila své skoro fatální zdravotní komplikace.
Nový recept na štěstí a úspěch
Nedlouho po dokončení první řady Hry o trůny herečka zkolabovala v posilovně. Prodělala krvácení do mozku, které si vyžádalo okamžitou hospitalizaci a akutní operaci. Další krvácení přišlo po třetí řadě. O svých zdravotních problémech promluvila veřejně až v roce 2019, kdy založila organizaci SameYou, která pomáhá lidem s poraněním mozku ve všech fázích zotavování. A to se samozřejmě týká i psychické, duševní sféry. Jak Clarke usilovně vysvětlovala, vedle řady tělesných následků, od únavy až po ztrátu pohyblivosti, se lidé po poranění mozku často potýkají také s pocitem viny za to, že přežili. „Několik let jsem měla pocit, že jsem smrti unikla a že si pro mě brzy přijde znovu,“ svěřila se. „Opravdu jsem věřila, že jsem udělala něco špatného a neměla bych tu být. Taky jsem si myslela, že mi to zničilo schopnost hrát – s čímž by někteří lidé možná souhlasili!“
V tomto negativním přesvědčení ji mohlo utvrdit finále osmé řady, které zejména Daenerys nevybarvilo v nejlepším světle. Vášně plály na všech mediálních a fanouškovských frontách a Clarke se prý bála vycházet z domu. Útěchou jí mohla být leda cena Emmy, na kterou byla roku 2019 opět nominovaná. Prohrála ale s Jodie Comer za seriál Na mušce a zhroutily se jí i poslední představy o tom, jak vlastně vypadá herecký úspěch. „Stydím se to přiznat, ale to, že jsem nezískala Emmy, pro mě znamenalo opravdu hodně.“ Vzpomínala, jak se rozhlížela po hledišti Microsoft Theater v centru Los Angeles a říkala si: „Všichni už mají Hry o trůny za sebou – teď už jsi jen starý titulek.“ Unavená a smutná vynechala večírky po ceremoniálu a odjela domů, kde výjimečně dostala prostor zamyslet se nad profesními prioritami.
Udeřila pandemie a Clarke měla jasno. Prvním krokem bylo naučit se častěji říkat „ne“. „Spoustu věcí jsem odmítla,“ přiznala. „Musím si počkat na tu správnou příležitost.“ Co je ale skutečně správné a jak to člověk pozná? Druhým krokem k novému pojetí úspěchu bylo přijmout roli „z jediného důvodu, a to že mě ta práce bude bavit. Můj vztah k projektu končí ve chvíli, kdy zazní: ‚Konec natáčení.‘ Protože není na mně, abych rozhodovala, co si o něm lidé budou myslet.“ Narážela zejména na turbulentní vyvrcholení Hry o trůny, v níž ale prý za celých osm let neměla žádnou kreativní moc, potažmo na marvelovský seriál Tajná invaze, na který se okamžitě zapomnělo. „Myslím, že tu sérii nikdo nemusel. Omlouvám se! Star Wars? Nelíbilo se jim to. Terminátor? To se nikdy nemělo stát. Ale tohle byly zakázky, na které jsem kývla, chápete, jak to myslím?,“ sypala si popel na hlavu za projekty, jejichž kvalitu ale nemohla příliš zachránit.
Od roku 2019, kdy rozdávala úsměvy v průměrné vánoční romanci Last Christmas, jsme Emilii Clarke mohli v českých kinech vidět pouze jednou. Před třemi lety si zahrála v humorné dystopii Generace F, kde těhotenství probíhá v děloze od AI. Snímek nezanechal valný ohlas a bezdětná single herečka se jala častěji pracovat pro streamovací společnosti. Pro Amazon dotočila seriál Criminal s Charliem Hunnamem a na SkyShowtime můžete zhlédnout minisérii Ponies z období studené války, kde se na americkém velvyslanectví v Moskvě rozkrývá spiknutí.
Zasloužilá filantropka už ale od života neočekává profesní uznání tak, jak si ho vysnila před patnácti lety, na počátku svého formativního televizního období. „Prošla jsem si všemi možnými oklikami, abych se dostala tam, kde jsem teď, a to je, že jsem konečně schopná být velmi vděčná za všechno, co mi Hra o trůny dala a co mi přinesla. Už se v ní necítím uvězněná, ani uvězněná ve výsledku toho, že jsem v ní hrála. Mám prostě velké štěstí, že se mi to stalo, a ještě větší štěstí, že jsem měla čas pochopit, co to bylo. Teď se cítím pevně na druhé straně.“ Především je ale vděčná za to, že může být stále naživu. A to bude přece vždycky cennější než dobytí Železného trůnu na dracích, kteří v doupěti sedí na pomíjivých hereckých cenách.
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zdroje: CBR, The Guardian, Elle, British Vogue, Variety