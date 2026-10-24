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Daenerys ošálila smrt a poučila se z filmových propadáků. Emilia Clarke se ke 40 probojovala

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Tony Soprano, Walter White a… Daenerys Targaryen? Každá z minulých tří dekád na HBO ustavila televizní postavu, která pomyslně hnula s tektonickými deskami média procházejícího zlatou érou. Ta poslední se s tváří Emilie Clarke vyvinula v nevyzpytatelný element dlouho bezmezně zbožňované Hry o trůny, jejíž zakončení – silně napojené na osud Matky draků – ale fanoušky rozeštvalo. Dnes čtyřicetiletá herečka rovněž cítila pachuť a v jednu chvíli se po dvou tajně prodělaných mozkových operacích zdálo, že bojuje s pěkně ďábelskými božími mlýny. Ničemu nepomohly ani blockbusterové filmové minely, které Clarke přiměly přehodnotit svou představu o úspěchu.
Daenerys ošálila smrt a poučila se z filmových propadáků. Emilia Clarke se ke 40 probojovala

Daenerys ošálila smrt a poučila se z filmových propadáků. Emilia Clarke se ke 40 probojovala

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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