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Manželé si od roku 2027 budou moci sdílet příjmy pro výpočet důchodu. Kalkulačka ukáže, komu se to vyplatí

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Schválená důchodová reforma má od 1. ledna 2027 umožnit manželům a registrovaným partnerům sdílení příjmů pro výpočet starobní penze podle dohody.
Společný základ důchodu má od ledna 2027 vyrovnat penze manželů.

Společný základ důchodu má od ledna 2027 vyrovnat penze manželů.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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