Manželé si od roku 2027 budou moci sdílet příjmy pro výpočet důchodu. Kalkulačka ukáže, komu se to vyplatí

Lidé v manželství a registrovaném partnerství mají podle schválené reformy dostat možnost sdílet své vyměřovací základy pro výpočet starobního důchodu. Opatření má od 1. ledna 2027 pomoci vyrovnat rozdíly v penzích mezi partnery. Jde o situace, kdy jeden vydělává více a druhý pečuje o rodinu. Souhlas se sdílením má být dobrovolný, nepůjde ho ale podle odborníků zrušit zpětně.
Příjmy obou partnerů se mají sečíst a rozdělit
Dnes platí, že partner s vyššími výdělky získá vyšší vyměřovací základ a tím i vyšší důchod. To se má od 1. ledna 2027 změnit. Podle schválené důchodové reformy se mají vyměřovací základy obou manželů sečíst a následně rozdělit mezi oba rovným dílem. Změna však nemá probíhat automaticky. Má platit pouze na základě oboustranné dohody.
Sdílení má vyrovnat situace, kdy jeden z partnerů obětoval kariéru rodině nebo pracoval v oboru s nižšími mzdami. Ženy v Česku mají dlouhodobě nižší penze. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil na konci roku 2025 průměrný starobní důchod mužů 22 347 korun. U žen to bylo 21 094 korun.
Novinka se má týkat výhradně manželů a registrovaných partnerů. Lidé, kteří žijí pouze ve společné domácnosti jako druh a družka, tuto možnost podle návrhu nedostanou. Pro uplatnění sdíleného základu se mají započítávat celé kalendářní roky strávené ve svazku.
Dohoda se má týkat pouze celých kalendářních let
Sdílet má být možné pouze příjmy za dobu trvání manželství nebo registrovaného partnerství. Započítávat se navíc mají až od roku, který následuje po roce svatby. Posledním rokem pro sdílení se stane kalendářní rok před rokem, ve kterém první z partnerů požádá o starobní důchod, případně rok před zánikem manželství.
Partneři si nemohou vybrat pouze konkrétní měsíce nebo výhodnější roky. Do výpočtu navíc nepatří doba, kdy jeden z páru neměl žádné příjmy. „Háček je v tom, že sdílet nelze období, kdy jeden z partnerů nezískal žádný vyměřovací základ, například během rodičovské bez výdělečné činnosti,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka.
|Fáze sdílení
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Pravidlo podle schváleného zákona
|Začátek sdíleného období
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Rok následující po roce sňatku
|Konec sdíleného období
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Rok před podáním žádosti o penzi
|Vliv případného rozvodu
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Sdílení má končit rokem před rozvodem
Dvojice si finančně většinou nemají příliš polepšit
Zvýšení důchodu u jednoho z partnerů má automaticky znamenat snížení u druhého. Pro domácnost jako celek se tak součet obou penzí obvykle příliš nezmění. Podle hodnocení ministerstva práce se rozdíl u většiny párů pohybuje v rozmezí 100 korun oběma směry. Větší efekt má sdílení přinést tam, kde panuje dlouhodobý a výrazný rozdíl ve výdělcích. Dvanácti procentům dvojic z modelového příkladu sdílení zvýšilo důchody celkem o více než 500 korun.
Často jde o případy, kdy hůře vydělávající partner pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná s minimálními odvody. Podle ministerstva má u párů s výrazným ziskem ze sdílení více než 70 procent hůře vydělávajících partnerů zkušenost s podnikáním.
Dohoda o sdílení však nikomu nemá zajistit samotný nárok na důchod. Pokud jednomu z partnerů chybí potřebné roky pojištění, nemůže mu je druhý přenechat. Nároky se posuzují u každého zvlášť.
Spočítejte si, jestli by se vám sdílení vyplatilo. Stačí znát průměrný měsíční výdělek obou partnerů, jejich dobu pojištění a počet let, kdy měli příjem oba.
Vyplatí se vám sdílet vyměřovací základy?
Orientační srovnání důchodů obou partnerů se sdílením a bez něj.
Jde o osobní vyměřovací základ, tedy průměrnou hrubou měsíční mzdu za celou kariéru v dnešních cenách. Pokud ho neznáte, odhadněte ho.
Vy: průměrný měsíční výdělek (Kč)
Partner(ka): průměrný měsíční výdělek (Kč)
Vy: doba pojištění (roky)
Partner(ka): doba pojištění (roky)
Kolik let manželství měli příjem oba? Sdílejí se jen celé roky od roku po svatbě do roku před tím, než první z vás požádá o důchod. Roky, kdy jeden z vás neměl příjem (třeba na rodičovské), se nesdílejí.
Spočítat, jestli se sdílení vyplatí
Změna důchodů dohromady (měsíčně)–
|Důchod v Kč měsíčně
|Bez sdílení
|Se sdílením
|Rozdíl
Výpočet je orientační. Počítá s pravidly pro rok 2027: první redukční hranice 22 732 Kč, druhá 206 652 Kč, zápočet 98 % a 26 %, 1,49 % za rok pojištění a základní výměra 5 170 Kč. Předpokládá, že výdělky obou byly v čase podobně vysoké a že oba mají na důchod nárok. Nezahrnuje výchovné, ocenění péče o děti ani rozdílné termíny odchodu do důchodu. Pravidla pro pozdější roky se mohou měnit. Sdílení se uplatňuje na společné prohlášení a zrušit ho lze jen do budoucna. Přesnou částku spočítá Česká správa sociálního zabezpečení.
Kde zjistíte údaje pro kalkulačku
Většinu údajů najdete u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Do jejího ePortálu se přihlásíte přes Identitu občana, bankovní identitu nebo datovou schránku.
- Doba pojištění: přehled evidovaných dob ukáže Informativní důchodová aplikace na ePortálu ČSSZ. Od března 2026 je tam i služba Moje konto, kde si můžete evidované doby ověřit a případně opravit.
- Průměrný měsíční výdělek (osobní vyměřovací základ): je to průměrný měsíční příjem za celou kariéru. Výdělky po jednotlivých letech od roku 1986 najdete v informativním výpisu z konta pojištěnce a údaje si po přihlášení načte také důchodová kalkulačka ČSSZ. Pokud přesné číslo neznáte, odhadněte ho jako průměrnou hrubou měsíční mzdu za celou kariéru v dnešních cenách.
- Roky, kdy měli příjem oba: započítejte roky od roku po svatbě (datum najdete na oddacím listu) do roku před tím, než první z vás požádá o důchod. Odečtěte roky, kdy jeden z vás neměl žádný příjem, například na rodičovské.
Prohlášení má vyžadovat úředně ověřené podpisy
K využití novinky mají manželé podat společné prohlášení na okresní správě sociálního zabezpečení. Úřad k tomu má vydat předepsaný tiskopis. Listina musí obsahovat úředně ověřené podpisy obou smluvních stran. Lhůta pro podání podle zákona končí v den, kdy první z páru podá žádost o starobní důchod.
Pokud se manželé rozhodnou dohodu zrušit, má stačit, když formulář dodá pouze jeden z nich. Zrušení ale platí pouze pro budoucí roky a dříve nasdílená období už podle expertů nelze vrátit zpět.
Stejné pravidlo má platit pro rozvod. Sdílené příjmy z minulých let zůstanou rozdělené a soudním rozhodnutím se má zrušit pouze sdílení v dalších letech. „Rozhodnutí, které může ovlivnit příjem obou lidí po desítky let a jehož účinky nelze zpětně vymazat, by nemělo být podpisem naslepo,“ řekl datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz Michal Španěl.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, finance, idnes, zakonyprolidi).