Mravenci, plíseň i plevel zmizí po jedné lžičce jedlé sody. Ale kdo ji nasype přímo na záhon bez propláchnutí, zničí si půdu na celou sezónu

Jedlá soda má v našich domácnostech mnohostranné využití – ovšem tím její možnosti ani zdaleka nekončí.
Jedlá soda, známá také jako hydrogenuhličitan sodný, může být cenným přínosem i pro vaši zahradu. Díky svým pozoruhodným vlastnostem je účinná proti škůdcům, plevelům a dokonce i některým chorobám rostlin. Rozloučení se škůdci pomocí jedlé sody
Tato přírodní a netoxická látka dokáže bojovat s nepříjemnými organismy, jako jsou mšice, roztoči a pavouci. Kromě toho je obzvláště účinná proti mravencům.
Mravenci sice nejsou tak ničiví jako některý jiný zahradní hmyz, ale při nadměrné populaci se mohou také proměnit v poměrně nepříjemný problém – dokážou totiž rychle poškodit vaše rostliny a úrodu.
A právě v takových případech přichází na pomoc jedlá soda. Nasypáním malého množství na místa, kde se mravenci shromažďují, je můžete odradit.
Zdroj fotografie: Depositphotos Jedlá soda není jen šikovným pomocníkem v domácnosti – skvěle vám pomůže i na zahradě Hubení plevele pomocí jedlé sody
Jedlá soda může také sloužit jako spojenec v probíhajícím boji proti plevelům. Pokud se potýkáte s nežádoucím porostem ve spárách mezi dlažbou nebo na chodnících, pak jde o pomocníka přesně pro vás. Po vytrhání plevele
jednoduše rozptylte jedlou sodu v cílových oblastech a zalijte ji. Tento přírodní přístup nejenže eliminuje potřebu používat chemické herbicidy, ale také přispívá k čistšímu životnímu prostředí. A na plevel se vám může hodit i kyselina octová se solí. Postřik jedlou sodou proti houbovým chorobám
Postřik připravíte tak, že ve čtyřech litrech vody rozpustíte lžičku jedlé sody. Tímto roztokem postříkejte rostliny a zajistěte pokrytí obou stran listů. Tato
metoda je obzvláště účinná proti běžným houbovým problémům, jako je plíseň. A jak to funguje? Schopnost jedlé sody měnit pH povrchu listů vytváří prostředí nepříznivé pro růst hub – přímo je tedy neničí, jen jim brání v růstu. Zdroj fotografie: Depositphotos Roztok ze sody poslouží jako postřik proti škůdcům nebo jako perfektní hnojivo Ekologické řešení pro zahradu
Při obdělávání zahrady zvažte začlenění
jedlé sody do svých zahradnických postupů. Její netoxická povaha, široká dostupnost a rozmanité možnosti použití z ní činí vynikající doplněk vašeho zahradnického vybavení – a přitom jde o pomocníka netoxického, velmi levného a opravdu jednoduše dostupného.
Nebojte se v drogerii zapátrat po větším balení, které je cenově vždy výhodnější. Jen na jedno pamatujte – záhony ošetřované jedlou sodou čas od času propláchněte vodou, abyste předešli jejímu hromadění a ovlivnění pH půdy.
VIDEO Potravinová soběstačnost – Mulčovat nebo nemulčovat?
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři